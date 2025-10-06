Deprem bölgesindeki araçlarla ilgili sahtecilik operasyonu: 8 ilde 39 şüpheliye işlem

Yapılan tespitlere göre, deprem bölgesinde hasarlı araçları piyasa değerinin altında satın alan şüphelilerin, yurt dışından Türkiye’ye soktukları araçlara bu araçların şase numaralarını işleyerek Kaçakçılık Kanunu’na muhalefet, resmi belgede sahtecilik, nitelikli dolandırıcılık, suç delillerini yok etme, gizleme ve değiştirme suçlarını işledikleri belirlendi.

Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ile koordineli olarak yürütülen çalışmalar sonucu Ankara merkezli 8 ilde (İstanbul, Bursa, Kırşehir, Sivas, Mersin, Şanlıurfa, Mardin ve Ordu) eş zamanlı operasyonlar düzenlendi.

Operasyonlarda 39 şüpheli hakkında işlem yapıldı; bunlardan 35’i gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 25’i tutuklama talebiyle mahkemeye çıkarıldı, 9’u için adli kontrol talep edildi, 1 kişi ise serbest bırakıldı.

Mahkeme tarafından 10 şüpheli tutuklanırken, 24’ü hakkında adli kontrol kararı verildi. 4 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların sürdüğü bildirildi.