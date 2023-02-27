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CHP'den dikkat çeken karşılaştırma videosu 'Kendine var, millete yok'

Deprem bölgesine giden yardımların yetersiz olduğuna dair eleştiriler devam ederken, vatandaşların çadır ihtiyaçlarının sürdüğüne dair açıklamalar da birbiri ardına geliyor. Yaşanan bu eksikler nedeniyle CHP'den AKP iktidarını eleştiren bir video geldi.

Haber Giriş: 27 Şubat 2023 Pazartesi - 00:55
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Deprem bölgesine giden yardımların yetersizliğine dair CHPden çarpıcı bir karşılaştırma videosu geldi

CHP'den dikkat çeken karşılaştırma videosu 'Kendine var, millete yok'
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CHP, deprem bölgesindeki eksiklikler nedeniyle AKP iktidarını eleştiren bir video yayınladı. 

“Kendine var, millete yok. Çok itibarlılar, çok” mesajıyla yayınlanan videoda, “Manhattan’da gökdelen var, depremde Kızılay çadırı yok. Bin odalı Saray var, bir odalı konteyner yok" denildi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) sosyal medya hesabında yayınladığı videoda, 10 ilde büyük yıkıma ve çok sayıda can kaybına neden olan Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgede yaşanan çadır, konteyner, vinç ve yemek sorunu nedeniyle AKP iktidarını eleştirdi.

"BİN ODALI SARAY VAR BİR ODALI KONTEYNER YOK"

“Kendine var, millete yok. Çok itibarlılar, çok” mesajıyla paylaşılan videoda şunlar kaydedildi:

“Manhattan’da gökdelen var, depremde Kızılay çadırı yok. Bin odalı Saray var, bir odalı konteyner yok. Saray’da 13 özel uçak var, enkazlar için vinç yok. Saray’da israf sofraları var, vatandaşa bir tas çorba yok.”

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