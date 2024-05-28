Deprem davalarında skandal. Göz göre göre deliller yok edildi

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremleri, 11 ilin ağır hasar almasına sebep oldu. Binlerce bina yıkılırken, resmi, rakamlara göre 50 binden fazla vatandaş yaşamını yitirdi fakat görülen deprem davalarında her geçen gün farklı bir skandala imza atılıyor.

Deprem felaketinde, en fazla yıkımın yaşandığı illerden biri olan Gaziantep’in Nurdağı ilçesinde yaşananlar, bu skandallar zincirinin sadece bir örneği. AKP’li Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, deprem felaketinin sonrasında “Nurdağı’na gittik, bütün dağ parçalanmıştı. Yapı stokunun yüzde 80’i aşağı gitmişti” ifadeleriyle yaşanan yıkımın büyüklüğünü anlattığı Nurdağı’ndaki bütün davalar tıkandı.

BİNA ALELACELE YIKILDI

Mahkemeleri Nurdağı Belediyesi’nden, yıkılan binaların “yapı ruhsatlarını, yapıl kullanma izinlerini ve onaylı mimari projelerini” talep ediyor ancak Nurdağı Belediyesi, mahkemelere, “6 Şubat 2023’te depremde belediye binasının da yıkıldığı ve bu nedenle davaların seyrini etkileyecek evraklara ulaşılamadığı” yanıtını gönderdi.

Nurdağı ilçesindeki birçok davayı takip eden ve depremzedelerin avukatlığını üstelenen Aykut Başderici, konu hakkında yaptığı açıklamada, ağır hasar alan belediye binasının alelacele yıkıldığını ve delillerin karartıldığını ifade ederken, “6 Şubat depreminden sonra birçok bölgede büyükşehir belediyelerine, ilçe belediyelerine, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na ve AFAD’a tam yargı davaları açtık.” açıklamasında bulundu.

Başderici, açılan bu davaların nedeninin depremde meydana gelen zarardan yalnızca vatandaşların değil idarenin de sorumlu tutulması olduğunu ifade etti ve “Nitekim bu davaları Van, Elazığ ve İzmir depremlerinde verilen kararlar neticesinde açmaktayız. Ancak bu davalarda taraflarca getirilme ilkesinin aksine idare mahkemeleri bilgi ve belgeleri re’sen kendileri toparlamaktadır.” ifadelerini kullandı.

Nurdağı ilçesinde meydana gelen yıkım ile ilgili açtıkları seri davalarda Nurdağı Belediyesi’nden, ‘6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen depremlerde belediye binamız yıkılmış olduğundan taşınmaza ait mimari projeye ulaşılamamıştır.’ cevabını aldıklarını belirten Başderici, “Hatırlarsınız; depremden hemen sonra Nurdağı Belediye binası iş makineleri ile alelacele yıktırılmıştı. Davanın ispatı açısından belediyeden istenen evraklar çok elzemdir.” açıklamasını yaptı.

Evrakların tam ve eksiksiz bir biçimde mahkemeye teslim edilmesinin gerektiğini vurgulayan Başderici, “Bu binanın alelacele neden yıkıldığı konusundaki merakımızı da anlamış olduk.” dedi.

Diğer yandan, AKP’li Nurdağı Belediye Başkanı Ökkeş Kavak, müteahhitliğini yaptığı iki bina depremde yıkıldığı için tutuklanmıştı.