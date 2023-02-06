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ABD: Deprem için desteğe hazırız

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu depreme ilişkin yaptığı açıklamada "Dördüncü seviye alarm ortaya koyduk. Bu, uluslararası yardımı da içeren bir alarmdır" demişti. Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada ise destek açıklaması geldi.

Haber Giriş: 6 Şubat 2023 Pazartesi - 09:31
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Deprem için Beyaz Saray'dan destek

ABD: Deprem için desteğe hazırız
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Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde saat 4.17’de meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki deprem için Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmak Jake Sullivan açıklama yaptı. Sullivan açıklamalarında şu ifadeleri kullandı:

"ABD, Türkiye ve Suriye'yi etkileyen yıkıcı deprem haberlerinden derinden endişe duyuyor. İhtiyaç duyulan her türlü yardımı sağlamaya hazırız.
Başkan Biden, ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı (USAID) ve diğer federal hükümet ortaklarını, en çok etkilenenlere yapılabilecek yardım seçeneklerini değerlendirmesi için yönlendirdi. Durumu, Türkiye hükümeti ile koordinasyon içinde yakından izlemeye devam edeceğiz." ifadeleri yeri aldı.

BAKAN SOYLU’DAN ULUSLARARASI YARDIM ÇAĞRISI

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7,4 büyüklüğünde deprem sonrası İçişleri Bakanı Süleyman Soylu depreme ilişkin yaptığı açıklamada, "Dördüncü seviye alarm ortaya koyduk. Bu, uluslararası yardımı da içeren bir alarmdır" açıklamasında bulundu. 

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