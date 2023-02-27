Depremde hasar görmüş kaskolu araçlar için sigorta şirketlerine çağrı

Motorlu Araç Satıcıları Federasyonu (MASFED) Başkanı Aydın Erkoç, Kahramanmaraş ve Hatay merkezli depremler nedeniyle hasar görmüş ya da perte çıkmış kaskolu taşıtların bedellerinin hak sahiplerine acilen ödenmesi konusunda sigorta şirketlerine çağrıda bulundu.

MASFED'den yapılan açıklamaya göre Erkoç, depremlerden kurtulan vatandaşların, kaynak ihtiyacı dolayısıyla sağlam ya da hasarlı araçlarını satışa çıkardıklarını belirtti.

Depremden etkilenen illerdeki taşıtların önemli bir bölümünün kasko sigortalarının bulunduğunu bildiren Erkoç, "Sigorta şirketleri hızlı şekilde davranarak mağdur vatandaşların bu hasarlarını karşılamalı. Tamamen kullanılamaz hale gelmiş araçlar için poliçedeki hükümler çerçevesinde ya yeni araç temin etmeli ya da kaybedilen taşıtların bedellerini değerinden ödemeli." ifadelerini kullandı.

Zorunlu sigorta deprem hasarını karşılamıyor, kaskoda poliçenin içeriği önemli

Açıklamada konuyla ilgili mevzuata da değinildi.

Buna göre zorunlu trafik sigortası deprem sonucu araçlarda oluşan hasarları karşılamıyor.

Kasko sigortalarında ise durum, poliçenin içeriğine göre değişiyor. Kasko poliçesinde deprem zararı teminat kapsamında ise hasarın karşılanması gerekiyor. Araçta kısmi hasar varsa tamir giderleri, araç pert ise yasal kesintilerden sonra rayiç bedel ödeniyor. Aracın sahibi hayatını kaybettiyse ödemeler varislerine yapılıyor. Veraset ilamı yapıldıktan sonra sigorta şirketine başvurup ödemeler talep edilebiliyor.

11 ilde 3,3 milyon motorlu kara taşıtı bulunuyor

Depremden etkilenen 11 ilde toplam motorlu kara taşıtı sayısı da Ocak 2023 itibarıyla 3 milyon 298 bin 433 olarak belirlendi. Bunların 1 milyon 546 bin 280'ini otomobiller oluşturuyor. Bu illerde toplam 717 bin 465 motosiklet, 503 bin 113 kamyonet, 311 bin 61 traktör, 117 bin 237 kamyon, 71 bin 382 minibüs, 22 bin 588 otobüs ve 9 bin 307 de özel amaçlı taşıt bulunuyor.

En fazla araç sayısına sahip iller 750 bin 1'le Adana ve 601 bin 997'yle Gaziantep olurken, depremden en çok etkilenen illerden Hatay'da 557 bin 264 taşıt yer alıyor. Bu ili, 273 bin 435 araçla Şanlıurfa izliyor. Kahramanmaraş'ta da 272 bin 341 motorlu kara taşıtı bulunuyor. Bu araçlardan ne kadarının deprem nedeniyle hasar gördüğü ya da perte çıktığı ise bilinmiyor.

(Kaynak: AA)