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Kahramanmaraş merkezli depremlerde can kaybı 3 bin 703 yükseldi

AFAD, saat 18.00 itibarıyla Kahramanmaraş merkezli depremlerde 3 bin 703 kişinin hayatını kaybettiğini, 22 bin 286 kişinin yaralandığını belirtti.

Haber Giriş: 7 Şubat 2023 Salı - 19:28
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Depremlerde can kaybı 3 bin 703 yükseldi

Kahramanmaraş merkezli depremlerde can kaybı 3 bin 703 yükseldi
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Türkiye, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7,7 büyüklüğünde ve Elbistan merkezli 7,6 büyüklüğündeki iki depremle sarsıldı.

Depremler, Kahramanmaraş, Hatay, Osmaniye, Adıyaman, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Malatya, Kilis ve Adana'da yıkıma yol açtı. 3 bin 703 kişi hayatını kaybetti, 22 bin 286 kişi yaralandı. 

7,7 büyüklüğündeki depremin ardından, en büyüğü 6,6 büyüklüğünde 183 artçı sarsıntı oldu.

Bölgede AFAD, PAK, JANDARMA, DAK, Milli Savunma Bakanlığı, UMKE, İtfaiye, Milli Eğitim Bakanlığı, Güven, STK ve Gönüllüler, Güvenlik, Yerel Destek Ekipleri’nden görevlendirilen personel ile uluslararası arama kurtarma ekiplerinden oluşan toplam 59 bin 971 personel görevlendirildi.

Diğer ülkelerden yardım için gelen 3.251 personel afet bölgesine sevk edildi. Afet bölgesine başta ekskavatör, çekici, vinç, dozer, kamyon, arazöz, treyler, greyder, vidanjör vb. iş makineleri olmak üzere toplam 4.746 araç sevk edildi. (AA)

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muhalefet adam
7.02.2023 19:39
bu saatten sonra sadece mucizeler konuşur giden gtti artık sadece definler çıkartılıp gömülecektir.Geç kalındı hemde çok geç asker hemen deprem sonradı sahaya sürülseydi daha çok kurtulan olurdu.  
 
muhalefet adam
7.02.2023 19:36
İzmir deprem zede olarak yazıyorum dedikleri hiç birşeye inanıp güvenmeyin  
 
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