Kahramanmaraş merkezli depremlerde can kaybı 3 bin 703 yükseldi

Türkiye, Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7,7 büyüklüğünde ve Elbistan merkezli 7,6 büyüklüğündeki iki depremle sarsıldı.

Depremler, Kahramanmaraş, Hatay, Osmaniye, Adıyaman, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Malatya, Kilis ve Adana'da yıkıma yol açtı. 3 bin 703 kişi hayatını kaybetti, 22 bin 286 kişi yaralandı.

7,7 büyüklüğündeki depremin ardından, en büyüğü 6,6 büyüklüğünde 183 artçı sarsıntı oldu.

Bölgede AFAD, PAK, JANDARMA, DAK, Milli Savunma Bakanlığı, UMKE, İtfaiye, Milli Eğitim Bakanlığı, Güven, STK ve Gönüllüler, Güvenlik, Yerel Destek Ekipleri’nden görevlendirilen personel ile uluslararası arama kurtarma ekiplerinden oluşan toplam 59 bin 971 personel görevlendirildi.

Diğer ülkelerden yardım için gelen 3.251 personel afet bölgesine sevk edildi. Afet bölgesine başta ekskavatör, çekici, vinç, dozer, kamyon, arazöz, treyler, greyder, vidanjör vb. iş makineleri olmak üzere toplam 4.746 araç sevk edildi. (AA)