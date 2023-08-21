Depremzedelere 5 ayda 6 milyar 275 milyon lira kira yardımı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen illerde 5 ayda 6 milyar 275 milyon 696 bin lira kira yardımı ödemesi yapıldığını bildirdi.

KAYNAK: AA
Depremzedelere 5 ayda 6 milyar 275 milyon lira kira yardımı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabındaki paylaşımında, Kahramanmaraş merkezli depremlerin üzerinden 197 günün geçtiğini belirterek şunları kaydetti:

"Ağustos ayında 137 bin 314 ev sahibi ailemize 760 milyon 388 bin lira, 160 bin 629 kiracı ailemize 498 milyon 651 bin lira olmak üzere toplam 297 bin 943 ailemize 1 milyar 259 milyon 39 bin lira kira yardımı ödemesi yapıldı. 5 ayda ise toplam 6 milyar 275 milyon 696 bin lira kira yardımı ödemesi gerçekleştirildi. Türkiye Yüzyılı'nın inşasında biz biriz, beraberiz."

bakan.jpg

Öne Çıkanlar
MasterChef’te mavi takım kaptanı kim olacak? MasterChef All Star yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
MasterChef’te mavi takım kaptanı kim olacak? MasterChef All Star yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?
Rıdvan Dilmen 200 dönümlük askeri arazinin Fenerbahçe'ye nasıl verildiğini açıkladı
Rıdvan Dilmen 200 dönümlük askeri arazinin Fenerbahçe'ye nasıl verildiğini açıkladı
Masterchef Rıfat kimdir? Masterchef All Star Rıfat kaç yaşında nereli?
Masterchef Rıfat kimdir? Masterchef All Star Rıfat kaç yaşında nereli?
MasterChef’te kim elendi? MasterChef All Star’a kim veda etti?
MasterChef’te kim elendi? MasterChef All Star’a kim veda etti?
239 yıl sonra ilk taarruz ve kurt kapanı - Büyük Taarruz
239 yıl sonra ilk taarruz ve kurt kapanı - Büyük Taarruz
YKS ek tercihler ne zaman? 2023 YKS ek tercihler yapılacak mı?
YKS ek tercihler ne zaman? 2023 YKS ek tercihler yapılacak mı?
Son Haberler
Rüyada papatya görmek ne demek? Rüyada papatya görmenin anlamı nedir? Rüya Tabirleri
Rüyada papatya görmek ne demek? Rüyada papatya görmenin anlamı nedir?
Çin'de bir bakanlık yetkilisi, ABD için casusluk yaptığı şüphesiyle gözaltına alındı Dünya
Çin'de bir bakanlık yetkilisi, ABD için casusluk yaptığı şüphesiyle gözaltına alındı
Sabır duası nedir? Sabır için hangi dualar okunur Keşfet
Sabır duası nedir? Sabır için hangi dualar okunur
Türk ve Altay mitolojisinde köy koruyucusu kimdir? Tarih - Mitoloji
Türk ve Altay mitolojisinde köy koruyucusu kimdir?
Erman Toroğlu'nun yatak odasını giren sunucu Evrim Akın korku dolu anlar yaşadı Spor
Erman Toroğlu'nun yatak odasını giren sunucu Evrim Akın korku dolu anlar yaşadı
Juventus teknik direktörü Alegri'den Türk yıldıza sert sözler Spor
Juventus teknik direktörü Alegri'den Türk yıldıza sert sözler
YKS’de çok yüksek puan aldı kanatlı hayvan yetiştiriciliği bölümüne girdi Güncel
YKS’de çok yüksek puan aldı kanatlı hayvan yetiştiriciliği bölümüne girdi