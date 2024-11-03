Derbide 3 oyuncuya kulübe yolu gözüktü! Mourinho sistem değiştiriyor

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Derbide 3 oyuncuya kulübe yolu gözüktü! Mourinho sistem değiştiriyor

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Trabzonspor ile bugün oynayacakları derbi maçının ilk 11'ini büyük oranda belirlerken, Bodrum FK karşılaşmasının kadrosundan 3 futbolcuyu kulübeye göndermeye ve sistemde değişiklik yapmaya hazırlanıyor.

Süper Lig'de pazar akşamı Trabzonspor deplasmanına çıkacak Fenerbahçe'de teknik direktör Jose Mourinho, kadro tercihini büyük ölçüde yaptı.

Geride bıraktığımız haftada oynanan Bodrum FK maçına çift forvetle çıkan Mourinho, Sabah'ın haberine göre yeniden tek forvetli 4-2-3-1 sistemine dönüş yapmaya hazırlanıyor.

Öte yandan Portekizli teknik adam, Bodrum FK maçının kadrosundan 3 ismi yedek kulübesine çekmeye hazırlanıyor.

Jose Mourinho'nun Trabzonspor maçına şu 11'le çıkması bekleniyor:

Livakovic, Osayi-Samuel, Djiku, Becao, Kostic, Amrabat, Fred, Szymanski, Tadic, Saint-Maximin, En-Nesyri.

Bodrum FK maçında ilk 11'de sahaya çıkan İsmail Yüksek, İrfan Can Kahveci ve Edin Dzeko'nun zorlu deplasmanda hamle oyuncusu olarak kullanılması planlanıyor.

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