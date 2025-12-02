Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Galatasaray ile sahasında 1-1 berabere kalan Fenerbahçe'de Domenico Tedesco derbide kendisini hayal kırıklığına uğratan iki yıldızı kulübeye çekmeye hazırlanıyor.

DERBİDE TEPKİ ÇEKTİLER

Bir süredir formsuzluklarıyla dikkat çeken Kerem Aktürkoğlu ve Youssef En-Nesyri derbide de beklentilerin altında bir performans göstererek oyundan ilk alınan isimler olmuştu.

Karşılaşmanın 63. dakikasında kenara gelen iki yıldız oyuncuya sarı lacivertli taraftarlar da tepki göstermişti.

TEDESCO İLK 11'DE DEĞİŞİKLİĞE GİDİYOR

Oyuncularını bir şekilde kazanmanın yollarını arayan Tedesco üst üste şans verdiği Kerem ile En Nesyri'yi beklediği verimi alamaması üzerine bir süre hamle oyuncusu olarak kullanmayı düşünüyor.

Başakşehir maçında bu iki oyuncunun da yedek kulübesinde olması bekleniyor.

Talisca veya Oğuz Aydın ile birlikte derbide beraberlik golünü kaydeden Jhon Duran'ın ise ilk 11'de şans bulması, yüksek ihtimal olarak değerlendiriliyor.