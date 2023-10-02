Derbiyi üzerinde formayla rakip tribünde izledi. Türkiye'de yaşansa ne olurdu?

İspanya'da oynanan Real Sociedad-Athletic Bilbao derbisinde yaşanan olay sosyal medyada gündem oldu.

Derbiyi üzerinde formayla rakip tribünde izledi. Türkiye'de yaşansa ne olurdu?

Editör: Fatma Demirkaya

Real Sociedad, İspanya La Liga'nın 8. haftasında Athletic Bilbao ile karşılaştı.

Derbide gülen taraf 3-0'lık skorla Real Sociedad oldu.

Galibiyeti getiren goller 30. dakikada Normand, 48. dakikada Kubo ve 66. dakikada Oyarzabal'dan geldi.

Bu sonuçla Real Sociedad puanını 15 yaparken, Athletic Bilbao 14 puanda kaldı.

Mücadelenin oynandığı sırada tribünde yaşanan olay gündem oldu.

BILBAO'LU TARAFTAR SOCIEDAD'LILARIN ARASINDA KALDI!
Bir Athletic Bilbao taraftarı, mücadeleyi Real Sociedad taraftarının arasında izledi.

Real Sociedad taraftarları, sahaya arkasına dönerek 3-0'lık zaferi büyük bir coşkuyla kutladı.

Athletic Bilbao taraftarı o anları gülümseyerek izlemekle yetindi.

Video sosyal medyada gündem olurken, görüntü binlerce beğeni ve izlenme aldı.

TÜRKİYE'DE YAŞANSA NE OLURDU?
Bu video sonrası bazı futbolseverler, ''Türkiye'de yaşansa ne olurdu?, Büyük bir derbi, yan yana izlemeleri büyük başarı.'' yorumlarını yaptılar.

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