Dere yatağına dökülen tonlarca limon imha edildi

Adana'nın Kozan ilçesi Deliçay mevkiinde dere yatağına dökülen tonlarca limon nedeniyle Kozan İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü görevlileri harekete geçti. Bölgede inceleme yapan ekipler en son 3 Aralık günü döküldüğü tespit edilen tonlarca limonu iş makineleri ile dere yatağından kaldırdı.

Limonların çevredeki narenciye bahçelerine zarar vermemesi ve bitki hastalıklarına sebep olmaması için iş makinelerine yüklenerek imha edileceği belirtildi.

Yaklaşık 10 ton limon ilçe tarım müdürlüğü ekiplerinin gözetiminde imha edilmek üzere kamyona yüklenirken, o anlar havadan görüntülendi.