Sosyal medya paylaşımları ve özel hayatıyla magazin gündeminden düşmeyen Derin Talu arkadaş seçimindeki kriterini açıkladı.

ÇİRKİN KIZLARLA ARKADAŞ OLMAYIN

Talu; "En büyük önerim çirkin kızlarla arkadaş olmamak. Bu kadar basit... Yani ben tüm arkadaşlarımın etrafımda güzel olmasını istiyorum. Çoğu zaman kıskanmıyorlar. Çok kıskanç insanlara rastladım; hepsi çirkin ya da şişko. Gerçekten bu kadar basit" dedi.

Talu'nun bu paylaşımı tepkilere neden oldu. Ünlü isme; 'hiç doğru bir açıklama değil', 'sen de öylesin' gibi yorumlar yapıldı.

"TURŞULU MATCHA" DENEYİMİ MİDE BULANDIRMIŞTI

Matcha tarifi videosuyla koca bir çıkış yakalayan tüm ülkeye de sevdiren Derin Talu, bu sefer de "turşulu" matcha deneyiyle gündeme oturmuştu.

Derin Talu, son zamanlarda yeni sevgilisiyle gündeme geliyordu. Geçtiğimiz haftalarda ise Talu uyuşturucu operasyonunda test sonucu pozitif çıkan ünlüler arasında yer almıştı. Uyuşturucu kullanmadığını ve çıkan test sonucunu da kabul etmemişti.

Çok sevdiği bir markanın turşulu matcha yaptığını gören Derin Talu, tarifi evde denemiş içerken de midesi bunalmıştı.