Dermatolojinin sonbahar üçgeni! Işıltılı ciltlere giden yol! Uzmanlar uyardı

Sonbaharın gelmesiyle doğadaki değişim rüzgârları, cilt bakım rutinlerimizi de derinden etkiledi.

Düşen sıcaklıklar ve iç mekânlardaki kuru hava, cildin doğal nem bariyerini tahrip ederek kuruluğa, gerginliğe ve pul pul dökülmeye neden olabidi.

Bilim dünyası ve dermatoloji uzmanları, bu mevsimsel zorluğa karşı cildinize adeta bir kalkan vazifesi görecek etkili çözümler sundu.

CİLT BARİYERİNİN SESSİZ ÇIĞLIĞI: BİLİMSEL GERÇEKLER

Cildin en dış tabakası olan Stratum Corneum, seramidler, yağ asitleri ve kolesterol gibi lipidlerden oluşan karmaşık bir yapıya sahip. Bu yapı, cildin su kaybını önleyen hayati bir nem bariyeri görevi görür.

İngiltere'deki Manchester Üniversitesi'nden Dermatoloji Profesörü Dr. Mark S. Johnson, "Soğuk hava, vazokonstriksiyona (damar daralmasına) yol açarak cildin yüzeyine daha az kan akışına ve dolayısıyla daha az doğal yağ üretimine neden olur. Bu durum, cilt bariyerinde mikro çatlaklar oluşturur ve suyun hızla buharlaşmasına neden olur" açıklamasında bulundu.

Journal of Investigative Dermatology dergisinde yayımlanan bir araştırma, seramid eksikliğinin mevsimsel kurulukla doğrudan ilişkili olduğunu ve bu eksikliğin yerine konulmasının, bariyer işlevini saat içinde önemli ölçüde iyileştirdiğini gösterdi.

UZMANLARDAN PRATİK UYGULAMA SIRLARI

New York'taki Mount Sinai Hastanesi'nde görev yapan ve uluslararası alanda tanınan Dermatolog Dr. Shari Marchbein, sonbahar kuruluğuyla mücadele etmek için atılması gereken adımların basit ama etkili olduğunu vurguladı.

İşte Marchbein ve diğer uzmanların önerdiği, cildinizi yeniden canlandıracak pratik sırlar:

"Duş Sonrası Üç Dakika Kuralı": Marchbein, cildi nemlendirmenin en kritik anının duştan hemen sonra olduğunu belirtiyor. "Cilt hala hafif nemliyken, yani gözenekler açıkken uygulanan krem veya losyonlar, o nemi cilde hapseder. Banyo veya duş bitiminden sonraki ilk üç dakika bu bariyeri güçlendirmenin altın anıdır."

Ağır ve Yoğun Kıvamlı Ürünlere Geçiş: Yazın kullanılan hafif losyonların yerini, seramid ve hyaluronik asit gibi yoğun nem tutucu bileşenler içeren merhem (ointment) ya da krem formundaki ürünlere bırakmak gerekiyor. Petrol türevli içerikler, cildin üzerine nefes alan, koruyucu bir tabaka çekerek su kaybını minimuma indirir.

Nemlendirici Takviyesi: Ev ve ofis ortamındaki kuru havayı dengelemek için hava nemlendiricileri (humidifier) kullanmak, cilt neminin buharlaşmasını önlemede büyük bir fark oluşturdu. Uzmanlar, ideal kapalı ortam nem seviyesinin ile arasında tutulmasını önerdi.

Peeling’e Dikkatli Yaklaşım: Dr. Johnson, sonbaharda kuruluk artarken fiziksel peeling (tanecikli fırçalama) yerine, cildi tahriş etmeden ölü deriyi nazikçe temizleyen laktik asit veya düşük konsantrasyonlu glikolik asit gibi kimyasal eksfolyanlara yönelmenin daha akıllıca olduğunu belirtti.