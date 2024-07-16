Dervişoğlu: İstifa edenlere etme eyleme demem

Düzenleme: Kaynak: ANKA
Dervişoğlu: İstifa edenlere etme eyleme demem

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, partisindeki istifalarla ilgili yaptığı değerlendirmede, "İstifa konularında 'etme, eyleme' demem kimseye" dedi.

İYİ Parti, 13-14 Temmuz'da Afyonkarahisar'da milletvekilleri ve GİK üyelerinin katılımıyla "Her gün yeniden doğarız" temasıyla değerlendirme kampı düzenledi.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, kampın ikinci gününde düzenlenen kahvaltıda basın mensuplarıyla bir araya gelerek soruları cevapladı.

Dervişoğlu, partisindeki istifalarla ilgili de değerlendirmelerde bulundu. Dervişoğlu, yaptığı değerlendirmede kendisinin genel başkan olmasından sonra 4 milletvekilinin istifa ettiğini söyledi.

Dervişoğlu, "Ondan önceki istifaların sebepleri de kamuoyunda uzun uzun paylaşıldı. Benim dönemime denk gelen istifalar dikkat ederseniz çok fazla tartışılmadı" diye konuştu.

"İSTİFA VESAİRE KONULARINDA 'ETME, EYLEME' DEMEM KİMSEYE"

İYİ Parti Genel Başkanı, "Şahsımla ilgili eleştiriler de söz konusu oldu. Ben bazı olaylarda fazla gelenekçi olduğum için müdahil olmam. Yani özellikle bu istifa vesaire konularında 'etme, eyleme' demem kimseye. Geldiğim gelenek buna müsait değil. Çünkü ben siyasette küs barıştırarak küslüğün biteceğine inanmıyorum. Bir hoşgörü iklimi yaratacaksınız ki bunu önleyebilesiniz. Siyasi partilerin genel başkanlarının yapması icap eden şey insanların birbirine küsmesine vesile olabilecek ortamı doğru bir hale getirmektir" dedi.

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DERVİŞOĞLU'NDAN KORAY AYDIN CEVABI

Dervişoğlu, eski İYİ Parti Kurucular Kurulu üyesi ve Ankara Milletvekili Koray Aydın'ın istifasını şöyle değerlendirdi:

Koray Bey'in istifasını diğer istifalardan ayırırım. Koray Bey, partinin kurucusu. İki yüz kurucudan biri. Ayrıca kurucu teşkilat başkanı. Dolayısıyla onun istifasına üzülmedim dersem yalan olur. Biz öyle şeyler yaşadık ki bu küçük meselelere bakarak duygusal davranamayız. Bazı unutmamamız gereken dönemler geçirdik biz. O dönemin doğru anlaşılması ve o dönemin hatırına birtakım işler yaparken özen gösterilmesi kanaatini taşıyorum. Onun için Koray Bey'in istifasına üzülmediğimi söyleyemem. Tabi bütün istifalara insan üzülür. Neticede partinizden istifa ediyorlar ve sizin kendinizi sorgulamanıza sebep oluyorlar. Ben arkalarından en küçücük laf etmemeye çaba sarf ederken bazı arkadaşlar istifa ederken koca koca laflar ediyorlar.

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