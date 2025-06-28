Dervişoğlu'ndan orman yangınları için dikkat çeken açıklama

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Dervişoğlu'ndan orman yangınları için dikkat çeken açıklama

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu Türkiye'yi üzüntüye boğan orman yangınları ile ilgili sosyal medyadan paylaşım yaptı.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Türkiye'nin 83 ayrı noktasında çıkan orman yangınları ile ilgili bir paylaşım yaptı.

'TÜRKİYE'NİN CİĞERİNİ YAKTI'

İYİ Parti lideri Dervişoğlu yaptığı paylaşımda "İzmir, Muğla, Bilecik, Sakarya... Birçok ilimizde aynı anda başlayan ve sadece bugün 83 ayrı noktada çıkan orman yangınları; Türkiye’nin ciğerini yaktı, bizlerin yüreğini dağladı. Hepimize geçmiş olsun diliyor ve yangınların bir an önce kontrol altına alınmasını temenni ediyorum. Keşke partimizin 2 hafta önce Meclis’e verdiği araştırma önergesi kabul edilseydi!" dedi.

Dervişoğlu Mersin Milletvekili Burhanettin Kocamaz tarafından “Yaz ayalarında çıkması muhtemel orman yangınları için alınması gereken önlemlerin belirlenmesi” hakkında Meclis Başkanlığına sunulan önergenin kabul edilmediğini de hatırlattı.

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