Dervişoğlu'nun siyasi güç birliği çağrısına destek: 4 parti birlikteliğe hazır

ATA PARTİ İLK DESTEKLEYEN PARTİ OLDU

ATA Parti Genel Başkanı Namık Kemal Zeybek, Dervişoğlu'nun çağrısına desteğini ilk açıklayan parti oldu ve X hesabından yazılı açıklama ile desteğini açıkladı.

ATA Parti Yönetim Kurulu'nun toplantısının ardından İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nun ortak mücadele çağrısına ilişkin yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, "ATA Parti Yönetim Kurulunun 08 Ocak'ta yaptığı toplantıda; İYİ Parti Genel Başkanı Sayın Müsavat Dervişoğlu'nun aynı gün İYİ Parti grup toplantısında yaptığı, ortak mücadele çağrısına olumlu yanıt verilmesine oybirliği ile karar verilmiştir" denildi.

Açıklama şu şekilde:

ATA PARTİSİ 4 PARTİ OLARAK DESTEĞİNİ AÇIKLADI

Adalet Partisi Genel Başkanı Vecdet Öz, "19 Mayıs Kurtuluş İttifakı adı altında başlattığımız milli cephe çalışmasının paydaşları olan Ata Parti, Doğru Parti, Yurt Partisi ve Adalet Partisi olarak Sayın Müsavat Dervişoğlu’nun yapmış olduğu çağrıyı önemsiyor ve uygun buldukları takdirde hep birlikte hareket etmekten onur duyacağımızı ifade etmek istiyoruz" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, geçtiğimiz hafta İmralı heyeti ile görüşmeyeceğini açıklayarak, "İYİ Parti, Türklüğün son ocağının ateşini söndürtmemek için vardır. İYİ Parti, Türk milletinin aklını da, hakkını da, hukukunu da ne pahasına olursa olsun sonuna kadar savunacaktır. Bu mücadele neyi gerektiriyorsa fikren, zihnen, bedenen... Kimlerle verilecekse gençlerle, kadınlarla, yaşlılarla... Nerede verilecekse mecliste, meydanlarda, sokaklarda... İYİ Parti bunun çatısıdır, yoludur ve ilan ediyorum ki cephesidir. Türk milletinin sinesinde, yine milletimizle el ele ve omuz omuza başlattığımız bu kutlu mücadele, sonsuza kadar kararlılıkla sürdürülecektir" diyerek bir çağrıda bulunmuştu.

Partisinin grup toplantısında da bu çağrıyı yenileyen Dervişoğlu'na, ATA Parti'nin ardından Adalet Partisinden de destek açıklaması geldi.

Adalet Partisi Genel Başkanı Vecdet Öz, sosyal medya hesabı üzerinden şunları kaydetti:

"KURUCU DEĞERLERİMİZ BÜYÜK BİR TEHLİKE ALTINDADIR"

"Değerli dostlarım, Ülke olarak her an her şeyin olabileceği tehlikelerle dolu kritik bir tarihi süreçten geçmekteyiz ve millet olarak son derece uyanık ve tedbirli olmalıyız.. Milli birlik ve beraberliğe olan ihtiyaç her zamankinden daha fazladır. Bu yüzdendir ki İYİ Parti Genel Başkanı Sayın Müsavat Dervişoğlu’nun parti grup toplantısında yapmış olduğu uyarıcı konuşma ve dile getirmiş olduğu siyasi güç birliği çağrısı fevkalade önemlidir. Aynı endişelerle aylar önce bir araya gelerek kötü gidişata dur diyebilmek için "19 Mayıs Kurtuluş İttifakı" adı altında başlattığımız milli cephe çalışmasının paydaşları olan Ata Parti, Doğru Parti, Yurt Partisi ve Adalet Partisi olarak Sayın Müsavat Dervişoğlu’nun yapmış olduğu çağrıyı önemsiyor ve uygun buldukları takdirde hep birlikte hareket etmekten onur duyacağımızı ifade etmek istiyoruz... Aynı çizgideki diğer siyasi partilerin katılımıyla daha da genişletilmesi gereken bu birliktelik artık bir vatan davası ve milli bir zaruret haline gelmiştir. Bundan kaçınmak, şahsi egolarla münferit hareket etmek kesinlikle milli cepheyi bölmektir ve vatan sevgisiyle izah edilemez... Zira son günlerde yaşanan siyasi gelişmeler ve birbiri ardına yapılan ezber bozan açıklamalar şunu göstermiştir ki kurucu değerlerimiz büyük bir tehlike altındadır ve ülkemiz kurgulanmış gayrımilli bir istikamete doğru hızla savrulmaktadır... Sonu felaketle neticelenecek bu gidişata dur diyecek olan tek güç yine bu vatanın evlatları ve onların oluşturması gereken siyasi güç birliğidir... Büyük bir gayret içinde oluşturmaya çalıştığımız ve yeniden bir müdafaa-i hukuk hareketi anlayışı içinde faaliyet sürdürecek olan milli cephe ittifakına siyasi partilerin haricinde tüm sivil toplum kuruluşları ve her Türk vatandaşı iştirak etmelidir..."