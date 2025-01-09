Dervişoğlu'nun siyasi güç birliği çağrısına destek: 4 parti birlikteliğe hazır

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, geçtiğimiz hafta İmralı heyeti ile görüşmeyeceğini açıklayarak, "İYİ Parti, Türk milletinin aklını da, hakkını da, hukukunu da ne pahasına olursa olsun sonuna kadar savunacaktır. Bu mücadele neyi gerektiriyorsa fikren, zihnen, bedenen... İYİ Parti bunun çatısıdır, yoludur ve ilan ediyorum ki cephesidir" diyerek bir çağrıda bulunmuştu. Bu çağrının ardından 4 siyasi parti harekete geçerek desteklerini açıkladı. Adalet Partisi Genel Başkanı Vecdet Öz milli cephe tarafında olan Ata Parti, Doğru Parti, Yurt Partisi ve Adalet Partisi'nin desteğe hazır olduklarını duyurdu.

ATA PARTİ İLK DESTEKLEYEN PARTİ OLDU

ATA Parti Genel Başkanı Namık Kemal Zeybek, Dervişoğlu'nun çağrısına desteğini ilk açıklayan parti oldu ve X hesabından yazılı açıklama ile desteğini açıkladı.

ATA Parti Yönetim Kurulu'nun toplantısının ardından İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu'nun ortak mücadele çağrısına ilişkin yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, "ATA Parti Yönetim Kurulunun 08 Ocak'ta yaptığı toplantıda; İYİ Parti Genel Başkanı Sayın Müsavat Dervişoğlu'nun aynı gün İYİ Parti grup toplantısında yaptığı, ortak mücadele çağrısına olumlu yanıt verilmesine oybirliği ile karar verilmiştir" denildi.

Açıklama şu şekilde:

"ATA Parti Yönetim Kurulunun 08 Ocak 2025 tarihinde yaptığı toplantıda; İYİ Parti Genel Başkanı Sayın Müsavat Dervişoğlu'nun aynı gün İYİ Parti grup toplantısında yaptığı, ortak mücadele çağrısına olumlu yanıt verilmesine oybirliği ile karar verilmiştir. ATA Parti yeniden Türk devrimi yaparak, ülkemizi Atatürk dönemindeki bilinçle yükseklere çıkarmak üzere bir araya gelen Atacıların kurduğu partidir. Partimiz, tasarlamamız doğrultusunda çalışmalarını hız kesmeden sürdürecektir. Bununla birlikte ülkemizin içine sürüklendiği büyük tehlikeler karşısında Türkiye Cumhuriyeti'nin temel değerlerine bağlılıkta duyarlı partilerin bir araya gelerek ortak savaşım vermeleri gereği de bir gerçekliktir. Cumhur İttifakının Türkiye'yi dönüştürerek ulus devlet olmaktan çıkarıp, bölünmeye götürme çabaları artık çekincesiz olarak sürdürülmektedir. Milli Eğitim Bakanlığında yapılanlar, yandaş basın yayındaki konuşmalar, AKP yetkililerinin Cumhuriyet karşıtı sözleri, konunun önemli bir yanıdır. Öte yandan DEM'in, Meclis açılmadan verdiği yasa teklifi ile MHP Genel Başkanının konuşmaları bir arada düşünülünce; Terörist başının hapisten kurtarılmasına yönelik çalışmalar, iktidarın bütünüyle bu konuya olumlu bakması, TBMM Başkanının sıksık yeni anayasa konusunu gündeme getirmesi; CHP Genel Başkanının ise, PKK'nın siyasi uzantısından başka bir kimliği olmayan DEM'in ana görüşü olan 'eşit yurttaşlık' kavramını hevesle gündeme getirmesi; bu partilerin Terörist başının aracılığını kabul etmeleri tehlikenin boyutlarını ortaya koymuştur. Bütün bu gelişmeler karşısında Cumhuriyet değerlerine sahip çıkmak, Türkiye'nin bölünmesini önlemek konularında direnen, Mecliste grup sahibi tek parti olan İYİ PARTİ Genel Başkanı Sayın Müsavat Dervişoğlu'nun bu konudaki bilinçli yaklaşımını son derece değerli buluyoruz. Onun son grup toplantısında söylediği sözleri, yaptığı çağrıyı değerlendirerek ATA PARTİ olarak iş birliğine hazır olduğumuzu bildiriyoruz. Bu konuda bizim gibi düşünen siyasi partileri, dernekleri, vakıfları toplulukları, bu çağrıya uyarak Cumhuriyetçi Direniş Gücü oluşturmaya çağırıyoruz."

ATA PARTİSİ 4 PARTİ OLARAK DESTEĞİNİ AÇIKLADI

Adalet Partisi Genel Başkanı Vecdet Öz, "19 Mayıs Kurtuluş İttifakı adı altında başlattığımız milli cephe çalışmasının paydaşları olan Ata Parti, Doğru Parti, Yurt Partisi ve Adalet Partisi olarak Sayın Müsavat Dervişoğlu’nun yapmış olduğu çağrıyı önemsiyor ve uygun buldukları takdirde hep birlikte hareket etmekten onur duyacağımızı ifade etmek istiyoruz" dedi.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, geçtiğimiz hafta İmralı heyeti ile görüşmeyeceğini açıklayarak, "İYİ Parti, Türklüğün son ocağının ateşini söndürtmemek için vardır. İYİ Parti, Türk milletinin aklını da, hakkını da, hukukunu da ne pahasına olursa olsun sonuna kadar savunacaktır. Bu mücadele neyi gerektiriyorsa fikren, zihnen, bedenen... Kimlerle verilecekse gençlerle, kadınlarla, yaşlılarla... Nerede verilecekse mecliste, meydanlarda, sokaklarda... İYİ Parti bunun çatısıdır, yoludur ve ilan ediyorum ki cephesidir. Türk milletinin sinesinde, yine milletimizle el ele ve omuz omuza başlattığımız bu kutlu mücadele, sonsuza kadar kararlılıkla sürdürülecektir" diyerek bir çağrıda bulunmuştu.

Partisinin grup toplantısında da bu çağrıyı yenileyen Dervişoğlu'na, ATA Parti'nin ardından Adalet Partisinden de destek açıklaması geldi.

Adalet Partisi Genel Başkanı Vecdet Öz, sosyal medya hesabı üzerinden şunları kaydetti:

"KURUCU DEĞERLERİMİZ BÜYÜK BİR TEHLİKE ALTINDADIR"