Trafiği tehlikeye düşüren magandaya ceza yağdı!

Kaynak: İHA
Trafiği tehlikeye düşüren magandaya ceza yağdı!

Bolu'da Anadolu Otoyolu'nda geri geri gidip trafiği tehlikeye atan magandaya ceza yağdı.

Bolu'da bayram trafiği dönüşü Anadolu Otoyolu'nun Yeniçağ gişelerinde Ankara istikametine seyreden sürücü ve plakası öğrenilemeyen otomobil, yan yola girişi kaçırdı.

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Sürücü trafiğin yoğun akıcı olduğu esnada otoyolda aracıyla geri geri manevra yaptı. Trafiği tehlikeye düşüren sürücü, 40 metre geri geri gittikten sonra yan yola girdi.

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O anlar başka bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

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Öte yandan Bolu Valisi Abdulaziz Aydın, trafiği tehlikeye düşüren söz konusu otomobil sürücüsüne 20 bin 701 lira cezai işlem uygulandığını belirtti.

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