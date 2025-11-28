Ünlü şarkıcı Derya Uluğ'a ve Asil Gök'e hayatı zindan eden takıntılı hayranın yargı süreci belli oldu.

Takıntılı hayran Şinasi Türkmen, Ankara'da gözaltına alınarak İstanbul'a getirilmiş, ardından hakkında açılan davada adli kontrol kararı ve uzaklaştırma tedbiri uygulanarak serbest bırakılmıştı. Uzaklaştırma kararı olmasına rağmen takıntılı hayran, ünlü şarkıcının İzmir’deki konserine gitmişti.

İDDİANAME TAMAMLANDI

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı iddianamesini tamamladı. İddianamede yer alan detaylara göre, şarkıcının sahne aldığı mekana rezervasyon yaptırarak ön masalarda oturan Şinasi Türkmen, sahne sonrası kulise yönelmek isterken mekan güvenliği tarafından durduruldu. Şüphelinin, daha önceki yasal uyarılara rağmen Derya Uluğ'u sosyal hayatında da takip etmeye devam ettiği ifade edildi.

TEDBİR KARARLARINI İHLAL ETTİ

Asil Gök de olay günü mekânda bulunduğunu, Şinasi Türkmen'in kendilerini ısrarlı şekilde takip ettiğini gördüğünü ve bu nedenle şikâyetçi olduklarını ifade etti. Her iki isim de mahkeme kararıyla alınan tedbir kararlarının ihlal edildiğini savundu.

"ISRARLI TAKİP" SUÇUNDAN KAMU DAVASI AÇILDI

İddianamede Şinasi Türkmen hakkında "Israrlı Takip" suçundan kamu davası açıldı. Savcılık, sanığın ceza almasını talep etti. Sanığın, Uluğ'a yaklaşmama kararına rağmen defalarca aynı mekanlara gitmesi ve kişisel alanını ihlal etmesi, suçun işlendiğine dair kuvvetli delil olarak değerlendirildi.

CEZASI BELLİ OLDU!

Mahkeme, Şinasi Türkmen hakkında kararını açıkladı. Sahte hesaplarla sürekli sanatçıyı rahatsız eden şüpheli, önce 1 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırıldı. Ardından hapis cezası 32 bin 500 TL adli para cezasına çevrildi.

MAHKEME SAVUNMAYI İNANDIRICI BULMADI

Sabah'ta yer alan habere göre; Sanık pişman olduğunu ve bir daha böyle bir şey yapmayacağını söyledi. Ama mahkeme, bu savunmayı samimi bulmayarak sanığın Derya Uluğ'a yönelik ısrarlı takip suçundan verilen 1 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasını 15 bin TL'ye, nişanlısı Asil Gök'e yönelik tehdit suçlarını 17 bin 500 TL adli para cezasına çevirerek, toplamda 32 bin 500 TL ödemesine hükmetti.