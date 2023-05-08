Destici İmamoğlu'na yapılan saldırıya sahip çıktı: Dadaşlar meydanı boş bırakır mı?

CNN Türk'te konuşan, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, yaptığı açıklamayla adeta saldırıyı gerçekleştirenlerin safında yer aldı.

“Kaybettiklerini anladılar, provokasyon yapıyorlar" iddiasında bulununan Destici, “Biz ilkesel olarak şiddet kimden gelirse gelsin tasvip etmeyiz. Bu olayda bir provokasyon var. Üstelik Cumhurbaşkanımızın Büyük İstanbul Mitinginin olduğu gün gölgelemek için yapılmıştır. Terör örgütleri var ve bunlar kışkırtılıyor. Valiliğin belirlediği miting alanları var ve siz orada miting yapmayıp şehrin göbeğine gidiyorsunuz. Orada da PKK kitlesi var. Erzurum Nene Hatun’ların şehridir, bir kahramanlık örneğidir. Size Dadaşlar meydanı boş bırakır mı? PKK ve işbirlikçilerine meydanı boş bırakmaz. Orada Vali Beyi, diğer yetkilileri suçlamak bence yanlıştır, İmamoğlu dönüp kendisine bakacaktır. Sen devlet adamısın Valilik sana nereyi göstermişse gidip orada miting yapacaksın” açıklamasında bulundu.