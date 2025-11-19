Olay, 17 Kasım Pazartesi saat 13.00 sıralarında Ömer Avni Mahallesi’nde meydana geldi. Beyoğlu’nda kafede içtiği Türk kahvesi nedeniyle fenalaşan yeni evli mühendis Ayben Özçilingir Turtura (26), kostik madde (sodyum hidroksit) şüphesiyle entübe edilerek yoğun bakıma alındı. Kadının boğazında, yemek ve soluk borusunda, mide ve akciğerinde yanıklar olduğu belirtildi.

Kahvenin kafenin mutfağında şişelere doldurulan endüstriyel bulaşık deterjanıyla hazırlandığı ortaya çıktı. Gözaltına alınan 2 şüpheliye ev hapsi verildi. Kahveyi yapan Münire A.'nın ifadesi ortaya çıktı.

"Sıla Nur bana şişelerin içindeki sıvının su değil deterjan olduğunu söyledi" diyen Münire A. "Şişelerin üzerinde hiçbir ibare yoktu ve sıvının rengi sudan farksızdı. Ayırt etmek imkansızdı. Şişeler tezgahın üzerinde olduğu için ben su olduğunu düşünmüştüm" dedi.

İş yeri çalışanı Sıla Nur Ö. ise ifadesinde, "Münire bana içerisinde deterjan olduğunu bildiğim şişeleri göstererek 'Bu sulardan yaptım kahveyi' dedi. Ben bunu duyunca zaten dünya başıma yıkılır gibi oldu" dedi.

'KAHVE DETERJANLA YAPILDI' İDDİASI

Beyoğlu Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin yaptığı incelemede, işletmeden sorumlu kişilerin babası Engin Ö.'nün (52) mutfakta kullanılan şişelere bulaşık deterjanı koyduğu, kahveyi yapan Münire A.'nın (50) ise kahveyi yanlışlıkla bu deterjan dolu şişeden hazırladığını tespit etti.

Kahveyi yapan Münire A. ifadesinde, Pazartesi günü öğle saatlerinde tek başına çalışan Sıla Nur’un yanına geldiğini bir anda işyerinin müşteriyle dolduğunu ifade etti.

Münire A., Sıla Nur'un müşterilere yetişebilmek için panik olduğunu bu nedenle kendisine yardım ettiğini aktardı. Sıla Nur'un kendisine, mutfaktaki kahve makinesinde kahvelerin olduğunu, kahveleri fincana koyup yanlarında küçük bir suyla servis yapabileceğimi söylediğini belirten Münire A. "Ben de mutfağa geçtim ve makinede bulunan kahveleri fincanlara koydum. Daha sonra küçük bardaklara orada tezgahın üzerinde bulunan şişeden su doldurdum ve masaya servis ettim. Daha sonra Sıla Nur’a tekrar 'Yapabileceğim bir şey var mı' diye sordum. Sıla Nur bana 'Bir kahve daha yapabilir misin' diye sordu. Ben de mutfağa tekrar girdim ve yine tezgah üzerinde bulunan şişeden kahve makinesine su doldurdum. Makine kahveyi yapınca kahveyi fincana koydum ve yine yanına bu şişeden bir bardak su doldurarak aynı masaya servis ettim" dedi.

Ayben Özçilingir Turtura'nın kahveyi tattıktan sonra fenalaşarak lavaboya gittiğini aktaran Münire A. kahvenin içerisinde alerjen bazı maddeler olabileceğini düşündüklerini söyledi. Turtura'nın durumu kötüleşince arkadaşları tarafından hastaneye götürüldüğünü anlatan Münire A. "Biz de kadının tatmış olduğu kahveyi bir karton bardağa doldurarak kendilerine verdik ve hastaneye götürmelerini, belki bir karşılaştırma yapabileceklerini söyledik. Sonra kadın ve arkadaşları oradan ayrıldılar. Biz Sıla Nur ile kendi aramızda ne olmuş olabileceğini düşünüp konuşurken, ben Sıla Nur’a su koyduğum şişeleri gösterdim ve bu şişelerden su koydum dedim" ifadelerini kullandı.

Sıla Nur'un kendisine şişelerin içindeki sıvının su değil deterjan olduğunu söylediğini aktaran Münire A. şişelerin üzerinde hiçbir ibare olmadığını ve sıvının rengi sudan farksız olduğunu öne sürdü. Bu olaydan sonra tekrar bir yanlışlık olmasın diye şişelerin üzerine siyah keçeli kalemle deterjan yazdığını anlattı ve "Ben bu duruma bilerek ve isteyerek sebep olmadım. Yaşanan bu olaydan dolayı çok üzgünüm. Zehirlenen kadını tanımıyorum" dedi.



'ŞİŞELERİN İÇERİSİNDE DETERJAN VARDI''

Sıla Nur Ö. ise ifadesinde, Münire A.'nın olayın olduğu gün iş yerine geldiğini ve kendisine yardım ettiğini anlatarak "Yoğunluk sırasında Ayben isimli kadının bulunduğu masadan önce 3 kişi geldi, daha sonra 2 kişi daha geldi. Benim yoğunluğumu gören Münire yardıma ihtiyacım olup olmadığını sordu. Ben de kahve makinesine koymuş olduğum 2 adet Türk kahvesini fincanlara koyabileceğini, yanlarına da bir su koyabileceğini söyleyerek başka müşterilerle ilgilenmeye başladım. Suyu koymasını söylerken de mutfağımızda bulunan arıtma cihazını işaret ettiğimi hatırlıyorum. Münire bunları yaptıktan sonra bana haber verdi ve ben de 2 adet kahveyi masaya servis ettim. Münire 'Başka yapabileceğim bir şey var mı' diye sordu. Ben de 1 adet kahve yapabileceğini söyledim. O da makineyle bir kahve yaptı ve kendisi servis etti" ifadelerini kullandı.

Fenalaşan genç kadınla birlikte lavaboya gittiğini anlatan Sıla Nur Ö. hemen ambulansı aradığını ifade etti. Acil çağrı hattıyla konuşurken Ayben’in arkadaşlarının 'Bizde araba var ambulansı bekleyemeyelim kendimiz götürelim daha hızlı olur' dediğini ifade eden Sıla Nur Ö. genç kadını arkadaşlarının hastaneye götürdüğünü anlattı. Ayben Özçilingir Turtura'nın içtiği kahveyi karton bardağa doldurduğunu ve arkadaşlarına vererek 'Bunu da götürün doktorlara verin belki birşey vardır içerisinde ve incelemek isterler' dediğini kaydeden Sıla Nur Ö. daha sonra Münire A.'nın kendisine içerisinde deterjan olduğunu bildiği şişeleri göstererek 'Bu sulardan yaptım kahveyi' dediğini anlattı.

"Ben bunu duyunca zaten dünya başıma yıkılır gibi oldu" ifadelerini kullanan Sıla Nur Ö. genç kadına ‘Münire bu şişelerin içerisinde deterjan vardı' dediğini ifade etti. Şişelerin üzerlerinde ibare olmadığını ifade eden Sıla Nur Ö. "Deterjanların rengi su rengine benzer ve görünüş olarak sudan bir farkı yoktur. Bu olaydan sonra şişelerin üzerine deterjan yazdık ancak iş işten geçmişti. İş yerimizde sadece kendimiz çalıştığımız ve şişelerin içerisinde deterjan olduğunu bildiğimiz için şimdiye kadar bir sorun olmamıştı. Yaşanan bu olaydan dolayı çok üzgünüm” ifadelerini kullandı.