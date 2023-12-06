Detoks deposu 5 kış besini ortaya çıktı

Uzmanı, vücudu arındırmak için detoks etkili 5 kış besinini açıkladı.

KAYNAK: Haber Merkezi
Detoks deposu 5 kış besini ortaya çıktı

Toksinlerin karaciğerden dışarı atılması için sağlıklı beslenmenin önemi biliniyor. Bu nedenle detoks yapan besinler tüketilmesi önerildi.

Bazen toksinleri vücuttan atmak için karaciğere yardım etmek gerekiyor.

Uzmanlar, detoks deposu 5 besini açıkladı ve dikkat çeken çıkışlar yaptı.

Vücudu arındırmak için detoks etkili 5 kış besinini ise şu sözlerle açıklandı:

Balkabağı

Cilt sağlığı için önemli olan C ve E vitaminleri ile A vitaminine dönüşebilen beta-karoten içerir. Turuncu renkli olan balkabağı, bağışıklık sistemini güçlendirmede de etkilidir. Araştırmalar, lifli yapısı sayesinde bağırsakları temizlediğini ve kabızlık gibi sorunları azalttığını göstermiştir.

Greyfurt

Vücudun toksinlerden arınmasına katkı sağlayan C vitamini kaynağı bir meyvedir. Bağırsakların düzenli çalışmasını sağlayan lif içeriği de yüksektir. Lif, tokluk hissini artırarak kilo kontrolüne de yardımcı olabilir. Fakat greyfurt, bazı ilaçların etkisini değiştirebileceğinden, ilaç kullananların doktorlarına danışması gerekir.

Turp

Turp, sindirime yardımcı olan lif bakımından zengin bir besindir. Ayrıca safra kesesi ve karaciğer sağlığı için faydalı olan safra üretimini de düzenler. Mevsim değişikliklerinde vücudun direncini artıran C vitamini ve antioksidanlar da turpta bolca bulunur. Özellikle kırmızıturp, karaciğer, mide, böbrekler, mesane ve kalp-damar sistemi için yararlı olan antosiyanin maddesi açısından zengindir.

Kivi

Kış meyvesi olarak bilinir ve soğuk algınlığına karşı koruyucu olan C vitamini bakımından zengindir. Ayrıca A, B2, E, K vitaminleri, folik asit, potasyum, demir, magnezyum, kalsiyum, bakır ve fosfor gibi birçok minerali de içerir. Lifli yapısı sayesinde bağırsak hareketlerini düzenler ve kabızlığı önler. Sindirimi kolaylaştıran actinidin enzimi de kivide bulunur.

Ispanak

Kabızlığı gidermeye ve sindirim sistemini sağlıklı tutmaya yardımcı olan lif ve su açısından zengin bir sebzedir. Ayrıca kalsiyum, demir ve magnezyum gibi mineralleri de yüksek oranda içerir.

C vitamini zengini olan ıspanak, bağışıklık sistemini güçlendirirken, cilt ve saç sağlığı için önemli olan kolajen üretimine de katkı sağlar.

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