Dev bütçeli Diyanet Kuran kursları için Valilik bütçesini kullandı

Dev bir bütçeye sahip olan Diyanet İşleri Başkanlığı için kullanılan kamu kaynaklarına bir yenisi daha eklendi. İstanbul Valiliği, 2024 yılının ocak-mayıs döneminde 39,3 milyar TL harcama yapan Diyanet İşleri Başkanlığı’na bağlı 4-6 yaş Kuran kursları için kesenin ağzını açtı.

2024 için 91,8 milyar TL’lik bütçesini yetiremeyen Diyanet’in Kuran kursları için Valilik kaynakları ile milyonlarca liralık malzeme satın alındı. Bu kapsamda, İstanbul Valiliği Yatırım İzleme Ve Koordinasyon Başkanlığı, Yeşil Cami Kuran Kursu ve Arnavutköy İkinci Cami Kuran Kursu’nun ihtiyaçlarını kamu kaynaklarını kullanarak karşıladı.

MİLYONLARCA LİRALIK MALZEME

İstanbul Valiliği 29 Mayıs günü, “Arnavutköy İlçesi Taşoluk Yeşil Cami Kuran Kursu ile Arnavutköy İkinci Cami Kuran Kursu İhtiyacında Kullanılmak Üzere Malzeme Alımı” ihalesi gerçekleştirdi. Kamu ihalelerinde, “istenmeyeni eleme aracı” olarak kullanıldığı gerekçesiyle tartışılan pazarlık yöntemiyle yapılan ihale kapsamında iki şirketten teklif alındı.

Valilik tarafından 5,2 milyon liralık maliyet hesabının çıkarıldığı ihale, 4 milyon 960 bin TL ile sonuçlandı. Valilik ile Sekiz Ofis Mobilyaları adlı şirket arasında 6 Haziran’da sözleşme imzalanırken ihale kapsamında alınan malzemelerin Kuran kurslarına teslim edildiği ifade edildi.

KAMU KAYNAKLARI DİYANET’E

AKP’li Pendik Belediyesi de 22 Mayıs günü, “2024 yılı 4-6 yaş kurs malzemeleri alımı” ihalesi ile Diyanet’in 4-6 yaş Kuran kurslarına, 6,5 milyon liralık anlaşma kapsamında 17 kalem malzeme aldı.

Aile Bakanlığı tarafından da, Kuran kurslarına giden çocukların ailelerine milyonlarca liralık yardımda bulundu. Gerçekleştirilen ödemeler, 2024’ün Ocak-Nisan döneminde aylara göre şu şekilde sıralandı:

Ocak: 6 milyon 135 bin 600 TL

Şubat: 12 milyon 292 bin 650 TL

Mart: 18 milyon 546 bin 300 TL

Nisan: 24 milyon 829 bin 950 TL