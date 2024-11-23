Dev fabrika patlaya patlaya yandı. Ortalık savaş alanına döndü

Düzenleme: Kaynak: İHA
Dev fabrika patlaya patlaya yandı. Ortalık savaş alanına döndü

Beylikdüzü Mermerciler Sanayi Sitesi’nde gece saatlerinde plastik ham madde üreten bir fabrikada yangın çıktı. Alevler kısa sürede tüm fabrikayı etkisi altına aldı. Binanın içindeki tüpler ve kimyasal maddeler peş peşe patladı. Yangın söndürüldü.

Büyük paniğe neden olan yangın saat 04:00 sıralarında Beylikdüzü Mermerciler Sanayi Sitesi'ndeki plastik ham madde üreten bir fabrikada meydana geldi. Henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangını söndürmek için Avrupa ve Anadolu yakasından çok sayıda itfaiye ekibi bölgeye sevk edildi.

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İtfaiye ekiplerinin yanı sıra olay yerine polis, sağlık ve AFAD ekipleri de geldi. İtfaiye ekipleri dört bir koldan yangını söndürmek üzere çalışmalarını sürdürürken, polis ekipleri de fabrika çevresinde güvenlik tedbirleri aldı.

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Ambulanslar da fabrika çevresinde güvenlik amacıyla hazır bekletildi. Yangın nedeniyle fabrikadan peş peşe patlama sesleri duyuldu. İtfaiyeye ekiplerinin yoğun çabası sonucu alevler kontrohl alıtana alınarak yangın söndürüldü.

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