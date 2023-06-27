Dev gökdelen cayır cayır yandı. Can pazarı yaşandı

Editör: Bengü Zorlu

Ajman Kenti'ndeki dev gökdelen sebebi henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yanmaya başladı. Gece yarısı alevleri fark eden vatandaşlar durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine ihbar etti.

Olay yerine kısa sürede gelen ekipler çalışmalara hemen başladı. Polis binanın çevresindeki yolları emniyet şeridi ve dubalarla kapattı. İtifaiye ekipleri dışardan su sıkarak alevlerin yayılmasını önlemeye çalıştı.

Geceyi gündüze çeviren yangının korkunç boyutu vatandaşların cep telefonlarına yansıdı.