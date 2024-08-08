Dev ilaç firması iflasın pençesinde

Son dönemde yaşanan ekonomik kriz iyice derinleşti. Türkiye’de iflas eden şirket sayısı da arttı.

İflas eden şirketlerden biri de Onfarma İlaç Sanayi Limited Şirketi oldu. Konkordato ilan eden şirket 2 ay süreyle geçici mühlet kararı aldı.

Mahkeme, ön inceleme aşamasının tamamlanarak tahkikat aşamasına geçilmesine karar verdi. Duruşma tarihi olarak 2 Ekim 2024 saat 10:40 ifade edildi.

ŞİRKET HAKKINDA

Samsun’da üretim yapan Onfarma İlaç Sanayi Limited Şirketi 2010 yılında kuruldu. Şirket, çeşitli tedavi gruplarında jenerik küçük hacimli parenteral preparatlar üretiyor.

Hizmetleri arasında ilaç depoları, eczaneler, klinikler ve hastaneler yer alıyor. Şirket, ürünlerini kardeş firması İmaretçioğlu Ltd. Şti. aracılığıyla Samsun Serbest Bölgesi'nde üretiyor.

Onfarma, üretim süreçlerini Dünya Sağlık Örgütü ve cGMP standartlarına göre düzenliyordu. Şirketin önceliği, hastaların sağlığı ve güvenliği. Modern üretim tesisleri, uluslararası standartlara uygun şekilde çalışmaktadır.