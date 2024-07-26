Dev kargo şirketi iflasın kıyısında! Tarih verildi

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Dev kargo şirketi iflasın kıyısında! Tarih verildi

İstanbul merkezli Linak Lojistik Kargo Hizmetleri ve Ticaret Anonim Şirketi'nin konkordato süreci 30 gün daha uzatıldığı açıklandı.

Son yıllarda yaşanan küresel ekonomik kriz sebebiyle teker teker iflas eden şirketlere bir tane daha eklendi.

Türkiye'nin ünlü kargo şirketi konkordato talebinde bulundu. Türkiye genelinde konkordato ilan eden firmalar arasında İstanbul şehri dikkat çekiyor. Şimdiki şehir ise yeniden İstanbul'dan geldi.

Linak Lojistik tamamen kendine ait araç filosuyla hizmette bulunan bir kargo firması olarak tanınıyor.

Bakırköy 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, 18 Temmuz 2024 tarihli duruşma gereğince, Linak Lojistik ve Turunçlar Grubu şirketlerine bir ay süreyle geçici mühlet kararı verdi. Bu zaman içerisinde tüm icra takipleri ve ihtiyati tedbirlerin durdurulma kararı alındı.

VARLIKALRI KORUMA

Mahkeme, şirketlerin gayrimenkul ve araçlarının üçüncü kişilere devrini yasakladı. Bununla beraber, bu varlıklar üzerinde ayni ve şahsi hak tesis edilmesinin önüne geçildi. Bu önlemler, konkordato sürecinin uzatılması süresi boyunca geçerli sayılacak.

SON VİRAJ AÇIKLANDI

Konkordato durumu ile ilgili nihai duruşma tarihi olarak 27 Ağustos 2024 belirlendi. Saat 11:00'de yapılacak duruşma kapsamında, mahkeme son kararını paylaşacak. Bu süreç, Linak Lojistik'in geleceği açısından kritik bir süreç olacak.

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