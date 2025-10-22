Galatasaray Şampiyonlar Ligi'ne büyük hayal kırıklığı yaratan 5-1'lik Eintracht Frankfurt yenilgisiyle başladı. Kulüpte karamsar hava büyürken sarı kırmızılılar Premier Lig şampiyonu Liverpool'u 1-0 devirdi ve tekrar iddiasını ortaya koydu. Bu galibiyette en önemli paylardan biri tecrübesiyle fark yaratan İlkay Gündoğan'dı.

Beşiktaş derbisinde de takımı 10 kişi ve 1-0 yenikken ortaya çıkan İlkay Gündoğan takımına beraberliği getiren golü ağlara yolladı. Artan form grafiği ve tecrübesiyle oyuncu Bodo/Glimt karşısında da Galatasaray'ın en büyük kozlarından biriydi.

Ancak Okan Buruk'un planı son yapılan çalışmada sakatlıkla bozuldu. Gazeteci Ali Naci Küçük'ün haberine göre İlkay Gündoğan, son taktik antrenmanında sakatlık yaşadı ve idmanı tamamlayamadı. Futbolcu, Bodo Glimt karşılaşmasında forma giyemeyecek.

OKAN BURUK İKİ OYUNCUDA KARARSIZ

Sakatlıktan sonra gözler Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'a çevrildi. İlkay'ın yerine ilk 11 için iki aday olduğu öğrenildi. Buruk Yunus Akgün ya da Gabriel Sara'dan birini tercih edecek.