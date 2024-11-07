Dev şirket iflasını istedi. Kimse inanmadı yüzlerce çalışan işsiz kalacak

Düzenleme: Kaynak: Gazete Duvar
Dev şirket iflasını istedi. Kimse inanmadı yüzlerce çalışan işsiz kalacak

Yüksek maliyetler, nakliye sektöründe de iflasların gerçekleşmesine neden oluyor. 400'den fazla sürücüsü ve 5 bağlı kuruluşu bulunan bulunan Star Transportation PA Inc., iflas başvurusu yaptı.

Küresel ekonomik kriz, özellikle yüksek maliyetler nedeniyle dünya çapında birçok sektörü olumsuz etkiliyor. Son olarak, ABD’de merkezi Miami’de bulunan büyük bir nakliye şirketi iflas başvurusu yaptı.

Star Transportation PA Inc., 411 şoförü ve 5 bağlı kuruluşu bulunan dev bir firma olarak, mali zorluklarla mücadele ediyordu. Şirket, Cuma günü ABD Güney Florida Bölgesi İflas Mahkemesi'ne 11. Bölüm iflas koruması başvurusunda bulundu.

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Başvurunun ardından, şirketin bağlı olduğu diğer firmalar da aynı şekilde iflas başvurusunda bulundu. Bu bağlı kuruluşlar arasında Finance Solutions LLC, MDL Business Group LLC, Star Transportation A Inc., Star Truck Service Inc. ve US Express Line LLC yer alıyor.

Star Transportation'ın, Federal Motorlu Taşıt Güvenliği İdaresi'nin SAFER web sitesine göre, 411 sürücüsü ve 233 araç gücü bulunuyor.

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Artan yakıt fiyatları, iş gücü maliyetleri ve ekonomik belirsizlikler, bu dev şirketin iflas başvurusunu yapmak zorunda kalmasına neden oldu. Şirketin geleceği, mahkemenin kararına bağlı olarak şekillenecek.

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