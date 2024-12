Dev timsah trafik kazasında telef oldu

Brunei’de Penanjong-Tutong Otoyolu’nda meydana gelen trajik bir olay, insan-yaban hayatı çatışmasını bir kez daha gözler önüne serdi. Dev bir tuzlu su timsahı, otoyolu geçmeye çalışırken bir SUV ile çarpıştı. Çarpışma sonucu timsah hayatını kaybederken, araçta ciddi hasar meydana geldi. Neyse ki, sürücü kazadan yara almadan kurtuldu.

DOĞA TAHRİBATI TİMSAHLARI YOLLARA İTİYOR

Brunei Orman Dairesi yetkililerine göre, timsahın otoyolu geçmeye çalışmasının nedeni, doğal habitatlarının tahrip edilmesi. Nehir kenarındaki mangrov ormanlarının kesilmesi ve su kaynaklarının daralması, bu hayvanların güvenli bölgelerini terk etmelerine yol açıyor. Otoyollara çıkan yaban hayatı, hem hayvanlar hem de insanlar için büyük riskler yaratıyor.

SOSYAL MEDYADAKİ TEPKİLER

Olayın ardından çekilen görüntüler sosyal medyada hızla yayıldı. Kullanıcılar arasında hem üzüntü hem de eleştiri dolu yorumlar dikkat çekti. Bazıları, sürücünün dikkatsiz olduğunu ve hayvanı fark etmekte geç kaldığını iddia ederken, diğerleri, artan kalkınma projelerinin yaban hayatını tehdit ettiğini belirtti. "Teknolojide ilerlerken, doğayla uyum içinde olmayı unutmamalıyız," diyen bir sosyal medya kullanıcısı, olayın doğa ile insan arasındaki dengeyi yeniden düşünmek için bir fırsat olduğunu vurguladı.

