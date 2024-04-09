Dev Türk şirketi rekor fiyata satılıyor. 13 ülkede ofisi binlerce çalışanı var

Kaynak: Ekonomim
Dev Türk şirketi rekor fiyata satılıyor. 13 ülkede ofisi binlerce çalışanı var
Türkiye dahil dünyanın bir çok noktasında taşımacılık ağı bulunan, Avrupa’nın önde gelen lojistik sağlayıcıları arasında yer alan Ekol Lojistik, rekor fiyata Danimarka nakliye ve lojistik firması olan DFDS’ye satılıyor.

Türkiye, Almanya, İtalya, Yunanistan, Fransa, Ukrayna, Bosna Hersek, Romanya, Macaristan, İspanya, Polonya, Çekya, Bulgaristan, Slovenya ve İsveç’te dağıtım merkezlerinin yanı sıra, haftalık 48 sefer yapan blok trenleri ve 5 bin 500 aracı bulunan Ekol Lojistik, Avrupa’nın önde gelen lojistik sağlayıcıları arasında yer alıyor.

Ekol Lojistik'in uluslararası taşımacılık ağı rekor bir fiyata Danimarka nakliye ve lojistik firması DFDS’ye satılıyor.

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DFDS tarafından yapılan açıklamaya göre, 1,9 milyar kron (277 milyon dolar) gibi rekor bir fiyat karşılığında satın alma onaylandı.

DFDS'den yapılan açıklamada, ağın Türkiye ile Avrupa'yı birbirine bağladığını ve satın almanın, Akdeniz feribot ağına karayolu taşımacılığını da ekleyeceğini dikkat çekerek, bunun, römorklardaki malları feribot, karayolu ve demiryolu ile taşıma stratejisine uygun olduğu belirtildi.

DFDS CEO'su Torben Carlsen, "Tedarik zincirlerini son pazarlara yaklaştırması nedeniyle Türkiye'nin Avrupa için bir üretim merkezi olarak rolü gelecekte daha da güçlenecek" diye konuştu.

İki grup, 2022'de görüşmelere başladı ve anlaşma, geçen Rekabet Kurumu tarafından onaylanmasıyla netlik kazandı ancak, satış işlemi henüz Avrupa Birliği tarafından onaylanmış değil.

DFDS'ye göre, bu satış işlemiyle beraber Türkiye ile Avrupa arasında taşımacılık pazarının 2028 yılına kadar yıllık yüzde 14 civarında büyüyeceği değerlendiriliyor.

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HABERİ EKONOMİ GAZETESİ BİLDİRMİŞTİ

Ekonomi Gazetesi'nden Aysel Yücel, iki şirketin prensipte anlaştıklarını daha önce yaptığı haberde açıklamıştı.

Karayolu taşımacılık şirketini DFDS’e devretmeye hazırlanan Ekol, depolama, dağıtım ve teknoloji şirketlerini ise Ekol Vakfı’na devretmeye hazırlanıyor. Ekol Lojistik Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Musul’un uzun yıllardır, şirketi çalışanlarına bırakmak yönünde bir hayali vardı. Musul bu amaçla geçen yıl Ekol Vakfı’nı kurmuştu.

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