Devamsızlıktan kalan öğrencilere af geliyor mu? Milli Eğitim Bakanı'ndan yeni açıklama

Devamsızlıktan kalan öğrencilere af geliyor mu?

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Etimesgut Şehit Yasin Kendircioğlu Ortaokulu'nda düzenlenen yıllık değerlendirme toplantısında açıklamalarda bulundu.

Bakan Tekin, "sınıf tekrarı uygulamasının geri getirilmesinin, 9. sınıfların neredeyse yarısının sınıfta kalması gibi bir tablo ortaya çıkaracağı" yönündeki haberle ilgili de şunları kaydetti:

"Kesinlikle yanlış, öyle birşey yok. Mekanizmayı takip ediyoruz, ilgili arkadaşlar sürekli izliyorlar. Orda yazıldığı gibi değil. Ama eğitim öğretim sürecinin disipline edilmesi açısından bu tür tedbirlerin alınması gerekiyordu. Bunu yapmayacaksak okullarda eğitimin bir anlamı kalmıyor, öğretmen arkadaşlarımızın da çok yoğun talebiydi."

"DEVAMSIZLIKTAN KALAN ÖĞRENCİLER İÇİN AF YOK"

“Çocuklarımızın üniversite hazırlık anlamında en çok faydalanabilecekleri alanın bizim okullarımız ve öğretmenlerimiz olduğuna inanıyoruz.” diyen Bakan Tekin, “Çocuklarımızın merdivenaltı kurslarda, çok farklı yapıların organize ettiği kurslarda eğitim öğretim adı altında kurs almasını arzu etmiyoruz.” şeklinde konuştu.



Bakan Tekin, devamsızlıktan kalan öğrenciler için af düşünceleri olmadığını ifade etti.