Gazeteci Ceyhun Bozkurt dün MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi ziyaret etti. Yaklaşık 50 dakika görüştüler. Görüşmede gündemdeki konular hakkında Devlet Bahçeli fikirlerini söyledi. Ceyhun Bozkurt yaptığı görüşmeyle ilgili notlarını sosyal medya hesabından paylaştı.

Görüşmede Devlet Bahçeli’nin reyting rekorları kıran “Uzak Şehir” adlı diziyi de izlediği ortaya çıktı.

Devlet Bahçeli bu konuyu Ceyhun Bozkurt bu konuyu şöyle anlattı:



“Ahmet Türk bizi ziyaret ettiğinde ‘Uzak Şehir’ dizisini anlattım. Mardin’imizi ne kadar güzel anlattığını söyledim. Sonra dedim ki, “Ama bir şey eksik dizide” dedim. Başta anlamadı. Devam ettim: ‘Dizide Mardin’in Büyükşehir Belediye Başkanı eksik’ dedim. O zaman ne demek istediğimi anladı.”



Devlet Bahçeli FETÖ konusunda da sıkıntılar yaşandığını belirterek “Halen sıkıntılar var. Örneğin operasyonlarda görüyoruz. Halen aktif şekilde çalışıyorlar. Özellikle Maydonoz Döner gibi operasyonlarda görüyoruz, finans ayağını diri tutmaya çalışıyorlar. Finans ve diğer ayaklar mutlaka ezilmeli. Yoksa halen FETÖ tehdidi ile yaşarız.”

BAHÇELİ: İMRALI’YLA SİLİVRİ ARASINDA NE FARK VAR

Devlet Bahçeli İmralı’ya gitme konusundaki ısrarını da sürdürerek, Silivri’ye gitmekle İmralı’ya gitmek arasında bir fark olmadığını söyledi. Bahçeli’nin sözleri şöyle:

“Türkiye terörle mücadelede büyük başarılar elde etti. Biz de Sayın Cumhurbaşkanı’nın iç cephenin önemine yönelik açıklamalarıyla beraber terörün Türkiye gündeminden tamamen çıkarılması için böyle bir adım attık. Gelinen aşama olumludur. Şimdi tartışma İmralı’ya gidilmesi meselesi. Bu meselenin önemli muhataplarından biri Abdullah Öcalan’dır. Onun da dinlenmesi zorunludur. Böylece hedefimize yönelik önemli bir eşik aşılacaktır.

Şimdiye kadar Öcalan’ın açıklaması, PKK’nın feshedilmesi, silahların yakılması gibi önemli eşikler aşıldı. Gelinen aşama olumludur.

Geçmişte Öcalan’a teröristbaşı, bebek katili, elebaşı gibi ifadeler kullandık. Ama gelinen noktada artık Türkiye’nin terörün tamamen hayatımızdan çıkması söz konusu. Öcalan’ın kuruluş sürecinden bu yana örgüt üzerindeki etkisini biliyoruz. Bu nedenle de kurucu önder ifadesini kullandım. Kullanıyorum. İmralı’ya gidişi savunmamı eleştiriyorlar. Önünüze bir Türkiye haritası açın. Parmağınızı Silivri’nin üstüne koyun. Bakın Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde. Sonra parmağınızı İmralı Adası’nın üstüne koyun. O da Türkiye Cumhuriyeti sınırları içinde. Silivri’ye gidişle İmralı Cezaevi’ne gidiş arasında ne fark var? Yok. Silivri’ye gidiliyorsa İmralı’ya da gidilir.”