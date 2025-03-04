Devlet Bahçeli'nin hasta yatağında seyrettiği dizi ortaya çıktı

Bir süredir evde istirahat eden MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ünlü sanatçı Yılmaz Erdoğan'ı da aradı. İkili yaptıkları görüşmede, birbirlerine iki ayrı konuda teşekkür ve tebriklerini sundukları aktarıldı. Bahçeli, İnci Taneleri dizisini beğenerek takip ettiğini Erdoğan’a söyledi.

BAHÇELİ, YILMAZ ERDOĞAN İLE GÖRÜŞTÜ

EKOL TV'nin haberine göre; MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, ünlü sanatçı Yılmaz Erdoğan ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Erdoğan, terörsüz Türkiye sürecine katkılarından dolayı Bahçeli'ye teşekkür etti.

İNCİ TANELERİ DİZİSİNİ BEĞENEREK TAKİP ETTİĞİNİ SÖYLEDİ

Bahçeli ise Erdoğan'ın yazıp başrolünü üstlendiği İnci Taneleri dizisini beğenerek takip ettiğini söyledi. Ayrıca Bahçeli, sanatçının dizide canlandırdığı karakterin oturaklı bir duruş sergilediğini vurgulayarak, başarılı performansından dolayı tebrik etti.

BAHÇELİ’YE NE OLMUŞTU?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Şubat ayının başında kalp kapakçığı operasyonu geçirmişti. Bahçeli’nin operasyonunun iyi geçtiği açıklanmıştı. MHP"den konuya ilişkin yapılan ilk açıklamada, "Odasında dinleniyor. Kısa zamanda günlük yaşantısına dönecek" ifadeleri kullanılmıştı. Ameliyatın ardından yaklaşık bir ay geçti.