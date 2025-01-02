Devlet Bahçeli’yi üzecek karar

Gazeteci Barış Terkoğlu, Emekli Albay Orkun Özeller hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından açılan soruşturmayı “Uzun yıllar sınır ötesinde operasyonlara katılan Özeller, Devlet Bahçeli’nin Öcalan’ın hapisten çıkarılıp Meclis kürsüsüne çıkarılması çağrısına tepki gösteren bir paylaşım yapmıştı” sözleriyle hatırlattı.

Özeller’in “Ey terörist sevici Bahçeli” diye başladığı mesajına, “Sen kimden icazet aldın da benim arkadaşlarımın katilini affederek onu Meclis’e davet ediyorsun” diyerek devam ettiğini yazan Terkoğlu, soruşturmada karar çıktığını yazdı.

Emekli Albay Orkun Özeller

DİKKAT ÇEKEN 'ELEŞTİRİ' VURGUSU

Ankara Cumhuriyet Savcısı M.S.’nin, Özeller hakkında kovuşturmaya yer yok kararı verdiğini belirten Terkoğlu, savcının 19 Aralık tarihli kararında, “Siyasetle iştigal eden mağdurun toplum önünde belirli bir sıfat ve görevi üstlenmiş, tanınmış bir kişi olması, eleştiriler karşısında diğer kişilere göre daha esnek bir yaklaşım tarzı göstermesi gerekliliği, bu nedenle kendisi ile ilgili eleştiriler karşısında esneklik sınırının geniş tutulması zorunluluğu…” ifadelerini kullandığını aktardı.

TERKOĞLU KARARI DEĞERLENDİRDİ

Kararı değerlendiren Terkoğlu, “Kısacası savcılık, Apo’ya özgürlük çıkışı yapan Bahçeli’ye “Eleştirilere karşı tahammüllü ol” dedi. Darısı ülkenin geri kalanının başına” ifadelerine yer verdi.