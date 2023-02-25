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Devlet tiyatrosu çocuklar için deprem bölgesinde

Ülkemizin en büyük felaketi olarak kayıtlara geçen depremin ardından, söz konusu bölgede etkilenen 11 kentimizde, Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü’de bir çalışma başlatarak, depremde adeta travma yaşayan çocuklara moral motivasyon için bölgeye adeta demir attı.

Haber Giriş: 25 Şubat 2023 Cumartesi - 16:46
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Devlet tiyatrosu çocuklar için deprem bölgesine gitti

Devlet tiyatrosu çocuklar için deprem bölgesinde
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Depremden sağ kurtulan, enkaz altından saatler sonra çıkan, enkazdan günler sonra çıkartılan, aile büyüklerini, ayrıca kardeş, anne ve babasını kaybeden çocuklara, özellikle çadır kentlerde ulaşan Devlet Tiyatrosu sanatçıları, bu çocuklara çeşitli oyunlar sergileyerek moral vermeye çalışıyor.

Deprem felaketi nedeniyle yakınlarını, evlerini kaybeden, gündelik yaşamları kesintiye uğrayan çocuklar ve gençlere, Devlet Tiyatrosu’nun değişik illerinden gelen oyuncularıyla, çocuklara ve gençlere, tiyatronun büyülü dünyasında bir nebze de olsa yaşadıklarını unutturmaya çalışıyor.

Çocukların depremin yarattığı yıkıcı etkilerle baş etmesine yardımcı olmak üzere seyyyar ‘Kamyon Tiyatrosu’nu da afet Bölgesindeki illere gönderen Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Mustafa Kurt “El birliğiyle bununda üstesinden geleceğiz. Yarınlarımızı emanet ettiğimiz, deprem mağduru çocuklarımıza dönük çalışmalarımıza, oyunlarımızla psikolojik destek veriyoruz ve buna devam edeceğiz.” dedi.

Erzurum ve Diyarbakır Devlet Tiyatrosu ve Kamyon Sahnesinin çeşitli gösteri ve oyunlarına; Afetzede çocuklar ve gençler yoğun ilgi gösterirken, biraz olsun yaşadıklarını unutmaya çalışıyor, tebessüm ediyor ve birazda olsa gülebiliyorlar.

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