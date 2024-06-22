Devlet vatandaşın arazisine el koyuyor. 2 ilde arazisi olanlar yandı. Karar çıktı

Düzenleme: Kaynak: Yeni Akit
Devlet vatandaşın arazisine el koyuyor. 2 ilde arazisi olanlar yandı. Karar çıktı

Diyarbakır ve Batman sınırları içindeki çeşitli arazilerin acele olarak kamulaştırılmasına karar verildi. Karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Diyarbakır ve Batman'daki vatandaşların arazisine petrol için el konulmasına karar verildi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü'nün (MAPEG) istimlake müteallik kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Karara göre, TPAO'nun başvurusunu değerlendiren MAPEG, petrol işlemi için gerekli olan ve kamulaştırılmasında kamu yararı bulunan, rayiç haddin üzerinde bedel talep edilmesi nedeniyle anlaşma yoluyla satın alınması mümkün olmayan ve üzerinde acele el koyma kararı bulunan Diyarbakır ve Batman sınırları içindeki çeşitli arazilerin kamulaştırılmasına karar verdi.

araci-zi.jpg

Son Haberler
Seyhan Nehri’nin rengi değişti. Bu görüntünün sebebi ne? Gündem
Seyhan Nehri’nin rengi değişti. Bu görüntünün sebebi ne?
Trabzonspor'a şok. Beşiktaş Onuachu için servet teklif etti Spor
Trabzonspor'a şok. Beşiktaş Onuachu için servet teklif etti
Gaziantep'te şiddetli rüzgar yemekhanenin çatısını uçurdu Yerel Haberler
Gaziantep'te şiddetli rüzgar yemekhanenin çatısını uçurdu
Köpekle otobüse binen yolcuya büyük tepki! İnerken hakaret edip ölüm tehditleri yağdırdı Gündem
Köpekle otobüse binen yolcuya büyük tepki! İnerken hakaret edip ölüm tehditleri yağdırdı
Fabrikada feci kaza Gündem
Fabrikada feci kaza
Yunus Akgün havalara uçtu Spor
Yunus Akgün havalara uçtu