Devlet vatandaşın arazisine el koyuyor. 2 ilde arazisi olanlar yandı. Karar çıktı

Diyarbakır ve Batman'daki vatandaşların arazisine petrol için el konulmasına karar verildi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden ve Petrol İşleri Genel Müdürlüğü'nün (MAPEG) istimlake müteallik kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Karara göre, TPAO'nun başvurusunu değerlendiren MAPEG, petrol işlemi için gerekli olan ve kamulaştırılmasında kamu yararı bulunan, rayiç haddin üzerinde bedel talep edilmesi nedeniyle anlaşma yoluyla satın alınması mümkün olmayan ve üzerinde acele el koyma kararı bulunan Diyarbakır ve Batman sınırları içindeki çeşitli arazilerin kamulaştırılmasına karar verdi.