Devleti Nazi Almanya’sına devlet yetkililerini de Hitler’e benzettiler

Hükümetin sığınmacı karşıtı mitinge izin vermeyip, sığınmacısever Özgür-Der’in İstanbul’un göbeğinde yapmasına izin verdiği mitingde skandal ifadeler kullanıldı. Devlet yetkilileri Hitler’e benzetildi.

KAYNAK: Haber Merkezi
Devleti Nazi Almanya’sına devlet yetkililerini de Hitler’e benzettiler

Editör: Serhat Ağa

Hükümetin olmayan göç stratejisi ve açık kapı politikası Türkiye'yi sığınmacı ve kaçakların merkezi haline getirdi. Her türlü suça bulaşmaya başlayan ve Türk halkının güvenliğini tehdit eden unsurlara karşı devlet yetkilileri mücadele ederken, haklarında skandal ifadeler kullanıldı.

Özgür Düşünce ve Eğitim Hakları Derneği (ÖZGÜR-DER) isimli bir oluşum, İstanbul Saraçhane'de Türkiye'ye uygulanan 'Sessiz İstila'yı destekleyen bir miting düzenledi. Mitingde Kelime-i Tevhid bayrakları açan oluşum, Türkiye'de mülteci istilasına karşı çıkanlara tepki gösterildi.

ÜMİT ÖZDAĞ VE ZAFER PARTİSİ HEDEF GÖSTERİLDİ

ÖZGÜR-DER isimli bir oluşum, İstanbul'un Fatih ilçesindeki Saraçhane Parkı'nda bugün saat 17:00'de sözde 'ırkçılığa hayır' mitingi düzenledi. Mitingde, ırkçılık karşıtlığı adı altında Türkiye'ye gelen kaçak göçmenler savunulurken, Türkiye'nin işgaline karşı çıkan Zafer Partisi ve Ümit Özdağ'da hedef gösterildi.

TÜRKİYE NAZİ ALMANYA’SINA DEVLET YETKİLİLERİ DE HİTLER’E BENZETİLDİ

Öte yandan Saraçhane’de sığınmacı karşıtı miting düzenlemek isteyen STK’ların talepleri reddedilmiş, sığınmacısever ÖZGÜR-DER’in miting düzenlemesine ise izin verilmişti.

Düzenlenen mitingde skandal ifadeler kullanıldı. Kaçaklara karşı büyük şehirlerde canını ortaya koyarcasına mücadele eden yetkililere Hitler benzetmesi yapılırken, Türkiye de adeta Nazi Almanya’sına benzetildi. İşte o skandal ifadeler;

‘‘Bugün cadı avına çıkılmış bulunulmaktadır. İstanbul’da, İzmir’de, büyük şehirlerde maalesef önlerine geleni yakalayıp sınır dışı etme gayretlerindeler. Bu son derece basitliktir, ırkçılıktır. Bunların isimleri hiçbir zaman hayırla anılmayacaktır. Bugün nasıl Hitler, Mussolini lanetle anılıyorsa bunlar da ileride lanetle anılacaktır’’.

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