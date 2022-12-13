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Devrilen kamyondan sağ çıktı

Kastamonu Çatalzeytin’de virajı alamayarak devrilen kamyonun sürücüsü kazadan şans eseri yara almadan kurtuldu.

Haber Giriş: 13 Aralık 2022 Salı - 17:58
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Devrilen kamyondan sağ çıktı

Devrilen kamyondan sağ çıktı
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İHA
Kaza, Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesi Kastamonu- Çatalzeytin karayolu Hamidiye köyü mevkiinde meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, İsmi öğrenilemeyen 06 CSL 175 plakalı kamyon, virajı alamayarak bariyerlere çarpıp devrildi. Kazada kamyon sürücüsü yara almadan kurtuldu. Kamyonun kaldırılması için çalışma başlatıldı.

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