Devrilen kamyondan sağ çıktı

İHA
Kaza, Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesi Kastamonu- Çatalzeytin karayolu Hamidiye köyü mevkiinde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, İsmi öğrenilemeyen 06 CSL 175 plakalı kamyon, virajı alamayarak bariyerlere çarpıp devrildi. Kazada kamyon sürücüsü yara almadan kurtuldu. Kamyonun kaldırılması için çalışma başlatıldı.
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.