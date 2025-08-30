Devrim Özkan iyileşir iyileşmez imaj değiştirdi! Ameliyat masasına 2. defa yatmıştı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Devrim Özkan iyileşir iyileşmez imaj değiştirdi! Ameliyat masasına 2. defa yatmıştı

Geçtiğimiz günlerde Devrim Özkan hastane odasından yaptığı paylaşımla ameliyat olduğunu duyurmuştu. Ameliyat sonrası kendini toparlayan Özkan imaj değişikliğine gidip kendini dışarı attı.

Son olarak Çift Kişilik Oda dizisinde Nilüfer karakterine hayat veren güzel oyuncu yaptıkları paylaşımlarla adından oldukça söz ettiriyor. Geçtiğimiz gün ameliyat olan Özkan iyileşir iyileşmez imaj değiştirdi. Aşk hayatıyla da gündemden düşmeyen ünlü oyuncu Galatasaray’ın yıldız futbolcusu Lucas Torreira ile aşk bir küs bir barışık aşk yaşıyor.

8i.jpg

AMELİYATTAN SONRA DIŞARI ÇIKTI

Ameliyat olduktan sonra ilk kez dışarı çıkan Devrim Özkan arkadaşının doğum günü partisine katıldı. Sağlık durumunu da paylaşan ünlü isim, "İyileşildi gibi, sağlığınıza çok dikkat edin" notunu düştü.

u-002.jpg

İMAJ DEĞİŞTİRDİ

Özkan'ın saçlarının bir kısmını da sarıya boyattığı görüldü. Özkan’ın yeni tarzı takipçileri tarafından beğenildi.

8i.webp

8iu.webp

.webp

