Devrim Özkan’ın hayatını değiştiren insan! 17 yıl sonra bir araya geldiler

Devrim Özkan, "Vuslat", "Ramo", "Gelsin Hayat Bildiği Gibi", "Ne Gemiler Yaktım" ve "Mavi Mağara" gibi birçok önemli projede rol aldı. Kariyerindeki bu başarıların yanı sıra, özel hayatıyla da sıkça konuşuluyor.

UZUN SÜRELİ MUTLULUK YAŞAMADI

Galatasaray'ın Uruguaylı yıldızı Lucas Torreira ile ağustos ayında barışma kararı alan çift, ne yazık ki uzun süreli bir mutluluk yaşayamadı ve son haftalarda ayrılık kararı aldı.

Özkan, sosyal medya paylaşımlarıyla da dikkat çekiyor. İlkokul öğretmeni İlker Vahit Mutlu ile yıllar sonra buluştuğu anları paylaşarak, öğretmeninin hayatına olan etkisini vurguladı.

YILLAR SONRA BULUŞTULAR

Muğla'nın Milas ilçesinde "Her Şey Yolunda" filminin çekimleri için bulunan Devrim Özkan, öğretmeniyle 17 yıl sonra setinde buluştu.

ÖĞRETMENİNE TEŞEKKÜR

Özkan, öğretmeniyle çektirdiği fotoğrafına şu notu ekledi:

"Öğretmenim... 9 yaşındaydım, tiyatro nedir bilmiyordum. Bana 'Sen oyuncu olmalısın, konservatuvara gitmelisin' diyerek hayatımı değiştiren insan... Öğretmen, ağabey, baba, dost... 17 yıl sonra 'oyuncu' olarak sizi setimde ağırlamak ne büyük gurur. İyi ki geldiniz. İyi ki 17 yıl önce bir çocuğun kalbine dokundunuz. Teşekkür ederim. Minnettarım."