Devrim Özkanla evlenecekleri konuşuluyordu! Lucas Torreira'dan dikkat çeken hamle

Ünlü oyuncu Devrim Özkan ile Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Lucas Torreira, yaklaşık 11 ay önce ilişkilerini sonlandırmışlardı. Çift, ocak ayında yeniden bir araya gelerek ilişkilerine ikinci bir şans vermişti.

BİRLİKTE ÇEKTİKLERİ FOTOĞRAFLARI SİLDİLER

Çift, 2024’ün ilk günlerinde tekrar ayrılarak birbirlerini sosyal medyadan takip etmeyi bıraktılar ve birlikte çektikleri fotoğrafları sildiler.

Devrim Özkan, Instagram hesabından uzun bir süredir paylaşım yapmıyordu, son zamanlarda dikkat çeken bir hamle yaptı.

Torreira ile olan tüm fotoğraflarını silen Özkan, paylaşımlarını aldırmayı tercih etti. Bu gelişmelerin ardından çiftin ayrıldığı iddiaları gündeme geldi.

LUCAS TORREIRA'DAN HAMLE GECİKMEDİ

Lucas Torreira ise Özkan’ın ardından, birlikte çektikleri tüm fotoğrafları sildi. Bu adım, ikilinin ayrıldığına dair söylentileri doğrular nitelikte oldu.