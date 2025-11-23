Sokak Hayvanları Tedavi ve Geçici Bakım Merkezi hakkında ortaya atılan iddiaların asılsız olduğunu belirten Didim Belediyesi, vatandaşları merkeze davet ederek tüm süreçleri yerinde görmeye çağırdı.



Didim Belediyesi, Sokak Hayvanları Tedavi ve Geçici Bakım Merkezi hakkındaki iddialar üzerine açıklama yaptı. İddiaların asılsız olduğuna belirten Didim Belediyesi, kamuoyunun doğru bilgiye ulaşabilmesi amacıyla merkezde yerinde inceleme ve bilgilendirme programı düzenleyeceğini duyurdu. Didim Belediyesi’nden yapılan açıklamada "Didim Belediyesi, Sokak Hayvanları Tedavi ve Geçici Bakım Merkezi hakkında son günlerde bilinçli olarak dolaşıma sunulan ve daha önce de benzer kaynaklar tarafından üretilen asılsız iddialar üzerine, kamuoyunun doğru bilgiye direk ulaşabilmesi amacıyla merkezde yerinde inceleme ve bilgilendirme programı düzenliyoruz. Program kapsamında, 23 Kasım Pazar günü saat 14.00’te tüm vatandaşlarımızı merkeze davet ediyoruz. Ziyaret programı kapsamında vatandaşlar, yaşam alanlarını, tedavi ve bakım birimlerini, mama hazırlık bölümlerini ve gönüllü ekiplerin yürüttüğü çalışmaları bizzat gözlemleyebilecek. Gelin, merkezimizi yerinde görün, can dostlarımız için nasıl bir düzen içinde çalıştığımızı, veteriner hekimlerimiz ve tüm personellerimizle birlikte nasıl hizmet verdiğimizi kendi gözlerinizle inceleyin" ifadeleri yer aldı.