Dijital dünyada huzurlu bir uyku için ipuçları

Teknolojinin uyku üzerindeki olumlu etkilerini göz ardı etmemek gerek. Örneğin, bazı cihazlar, uyku sırasında kalp atış hızı, solunum ve hareketlerimizi ölçerek uyku bölünmelerini belirleyebilir ve bunlarla bize rapor sunabilir.

Fakat olumlu yönleri kadar olumsuz yönleri de ağır basıyor. Özellikle uyumadan hemen önce kullanılan akıllı telefonlar, tabletler ve bilgisayarların yaydığı mavi ışık, beynin melatonin üretimini baskılayarak uykuya dalmayı zorlaştırabiliyor. Yapılan bir araştırmaya göre, altı-on iki yaş arası öğrencilerde taşınabilir elektronik cihaz kullanımı ile uyku arasındaki ilişki incelenmiş ve teknoloji kullanımının uyku kalitesini olumsuz etkileyebileceği vurgulanmış. Yine aynı şekilde farklı ekranlar arasında gezinerek birden çok cihaz kullanan gençlerde daha fazla uyku problemi görüldüğü belirtilmiş.

Evet teknolojik cihazlar uyku takibi konusunda faydalı olabilir ama veriler doğru yorumlanmalı. Uzmanlar uyumadan en az bir saat önce tüm elektronik cihazlardan uzak durulması, odanın karanlık, serin ve sessiz olmasının sağlanması gerektiğini vurguluyor.

Uyku için kullanılan teknolojik aletler kişinin kullanımından kullanımına farklılık gösterebilir.

Örneğin, bazı akıllı yataklar vücut sıcaklığını ayarlayarak daha konforlu bir uyku deneyimi sunarken, ortam seslerini düzenleyen beyaz gürültü makineleri de dışarıdan gelen rahatsız edici sesleri maskeleyerek daha derin bir uyku uyumamıza yardımcı olabilir.