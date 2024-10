Dijitalleşmede devrim: KOBİ’lerden büyük şirketlere kadar yazılımda tasarruf!

Son yıllarda dijitalleşme, işletmelerin operasyonel verimliliklerini artırmaları ve rekabet avantajı elde etmelerindeki en önemli parametrelerden biri haline geldi. Şirketler, yazılım çözümlerine ayırdıkları kaynakları artırarak bu süreçteki yerlerini güçlendirmeyi hedefliyor. Yapılan araştırmalara göre, büyük şirketler yazılım yatırımlarına bütçelerinin %10-15'ini ayırıyor. KOBİ'lerde bu oran %5-10 seviyesinde.

KODLARKEN VAKİT KAYBEDİYOR, YAZILIM HEDEFİMİZİN GERİSİNDE KALIYORUZ

Yazılım Sanayicileri Derneği (YASAD)’nin Yazılım Sektörü Ekosistem Raporu’na göre; Türkiye yazılım sektörünün pazar gelirinin, yıl sonunda 637 milyon dolara ulaşması öngörülüyor. Sektörün 2024 ile 2028 yılları arasında yıllık büyüme oranının yüzde 9,89 olması, 2028 yılında 929 milyon dolarlık bir pazar hacmine ulaşılması bekleniyor. Türkiye’nin yazılımda büyümesi için ve günceli yakalaması gerektiğini belirten Xpoda CEO’su Şenol Balo, “Daha hızlı ve verimli yazılım projeleri geliştirmesi için No Code & Low Code teknolojilerine yüzümüzü daha fazla dönmemiz gerekiyor. Kodlarken vakit kaybediyor, dünyanın gerisinde katılıyoruz” dedi.

“YAZILIM MALİYETLERİ, KURUMLARIN DİJİTAL DÖNÜŞÜM SÜREÇLERİNİ ERTELEMELERİNE SEBEP OLUYOR”

“Şirketlerin dijital dönüşümünde en büyük payı yazılım alıyor” diyen Şenol Balo “Hem yazılım geliştiricilerin azlığı hem de kod yazarak geliştirme sürelerinin uzunluğu ile ortaya çıkan yüksek maliyetler, kurumların dijital dönüşüm süreçlerini ertelemelerine sebep oluyor. No-Code & Low-Code bilen bir yazılımcının 1 ay gibi kısa bir sürede 20 kat daha hızlı uygulama geliştirebildiğini düşünürsek, dijital dönüşümün tek çözümünün No-Code & Low-Code platformlar olduğunu söyleyebiliriz. Hız ve verimlilik maliyet tasarrufunu sağlıyor” dedi.



Yazılım geliştirme süreçlerinde kodsuz yazılımlar 20 kat daha hızlı

Türkiye’nin ilk ve en büyük No Code Platformu Xpoda, “Az Kod, Çok İş” anlayışıyla uzun ve karmaşık yazılım süreçlerini kolaylaştırırken, hızlı ve düşük maliyetli çözümler üretiyor. Şirketlerin dijital dönüşümde yazılım süreçlerini kolaylaştırmak amacıyla global hedefler doğrultusunda çalıştıklarını aktaran Xpoda CEO’su Şenol Balo, neden şirketler No Code & Low Code teknolojini tercih etmeli 10 maddede özetledi:

No Code & Low Code Patformda Yazılım Geliştirmenin 10 Artısı

Özel yazılım gibi projeler uzun sürmez, kod yazılmadığı için 20 kat daha hızlı yazılım geliştirilir.

Şirketlere özel olduğu için paket yazılımların aksine, şirketlere tam uyumludur, verimlidir.

Çalışan sayısı ve sektör fark etmez, her yapının kullanımı için uygundur.

İnsan kaynağı sorununu kaldırıp, hızlı geliştirme yapıldığı için yüksek maliyet avantajı sağlar.

Alınan kısa süreli eğitimin ardından nitelikli yazılımcı gerekmeden de şirketler kendi ekipleri ile kurumsal iş uygulamaları projelerini geliştirebilirler.

Her değişiklik talebi için uzun süreler beklenmez, sürükle bırak ile kolay yapılır, canlıya çok hızlı tek tuşla alınır, bu esnek yapısı ile şirketin gelişimine uygun yazılım hep güncel ve aktif olur.

Mevcut sistemlerle sorunsuz entegrasyon yapılabilir.

Mobil uygulamalara hızlı geçiş sağlar.

Bulut tabanlı yapısı ile her yerden yazılımlara erişilebilir.

Raporlama yetenekleri ile verilerinize her an her yerden ulaşabilir, raporlama araçları sayesinde karmaşık veri setlerinden anlamlı raporlar tasarlama imkanına sahip olunur.