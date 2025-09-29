Dikkat! 3 ay sonra milyonlarca telefon kullanıma kapatılacak

Teknolojinin hızlı gelişimiyle birlikte akıllı telefonların da ömrü kısalıyor. Geçtiğimiz yıl milyonlarca cihazın IMEI'si kapatıldı, bu yıl da aynı sürecin tekrarlanacağı duyurdulu. 2024 yılında yürürlüğe giren düzenlemeye göre, bir yıl boyunca kullanılmayan cep telefonları kullanıma kapatılacak.

EN AZ BİR KEZ AÇIP KAPATIN

Uzmanlar kullanıcıların mağdur olmaması için telefonlarını en az bir kez açıp kapatmaları gerektiğini hatırlattı. Böylece cihaz sinyal göndererek IMEI'sini koruyor.

Hiç sinyal alınmayan akıllı telefonların IMEI numaraları Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından askıya alınacak.

YENİDEN KULLANMAK İÇİN E-DEVLET ŞART

IMEI'si askıya alınan telefonların tekrar kullanılabilmesi için e-Devlet üzerinden başvuru yapılması gerekiyor. Cihazın son kullanıcıya ait olduğunu kanıtlayan bilgiler doğrulanıyor. Onaylanan başvurular sonucunda IMEI yeniden tanımlanıyor.