Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Türkiye geneli için 3, 4, 5, 6, 7 Aralık hava tahminlerini yayınladı. Meteoroloji'nin tahminlerine göre bugün ülke genelinde yağış beklenmiyor. Tahminlere göre, kuzey ve batı kesimlerinin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçecek. Marmara, Ege, İç Anadolu, Karadeniz’in iç kesimleri, Doğu Anadolu ile Güneydoğu Anadolu’nun kuzeyinde pus ve yer yer sis bekleniyor. Hava sıcaklıkları ise mevsim normallerinin üzerinde seyredecek.

HAFTA SONU PLAN YAPANLAR DİKKAT

Türkiye geneli hafta sonu ise sağanağa teslim. 6 Aralık Cumartesi günü Karadeniz kıyıları güneşli görünürken; 7 Aralık Pazar günü ise tüm ülkeyi sağanak bekliyor. Ege ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde ise yağışlar hafta sonu gök gürültülü sağanak yağış şeklinde görülecek.

6 Aralık Cumartesi

7 Aralık Pazar

Yetkililer vatandaşları kuvvetli sağanak nedeniyle oluşabilecek sel ve su baskınlarına karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

İşte Meteoroloji'nin tahminlerine göre tüm şehirlerin 5 günlük hava durumu

3 Aralık Çarşamba

4 Aralık Perşembe

5 Aralık Cuma

6 Aralık Cumartesi