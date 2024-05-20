Dilan Çiçek Deniz'in tarzı dalga konusu oldu. Bomba detay dile düştü

Cannes Film Festivali'nin kırmızı halısında Türkiye'den yıldızlar geçidi devam ediyor.

“Çukur” dizisiyle adını geniş kitlelere duyuran Dilan Çiçek Deniz, festivaldeki görünümüyle sosyal medyada gündem oldu.

Transparan detaylı siyah elbisesiyle dikkatleri üzerine çeken Deniz'in stil seçimi, takipçileri tarafından hem beğeni topladı hem de esprili yorumlara neden oldu.

Festivalin gözde isimleri arasında yer alan Deniz, özellikle siyah elbisesiyle tüm dikkatleri üzerine çekti.

Sosyal medyada, elbisenin alt ve üst kısmının uyumsuzluğu ve göğüs bölgesindeki detay, mizahi yorumlara konu oldu.

Kullanıcılar, Deniz'in cesur tercihine "Ay çok kötü", "Göğüsde Batman amblemi mi denenmiş", "En kötüsü bu olmuş" gibi yorumlarla tepki gösterdi.

Dilan Çiçek Deniz'in Cannes'daki bu cesur modası, festivalin en çok konuşulan anlarından biri haline geldi ve şıklık yarışında iddialı bir pozisyon aldı.

DİLAN ÇİÇEK DENİZ KİMDİR?

Sivas'ın yetiştirdiği parlak yıldız Dilan Çiçek Deniz, tiyatro eğitimi ve Liseler Arası Tiyatro Yarışması'nda kazandığı oyunculuk ödülüyle sanat dünyasına adım attı.

Ege Üniversitesi'ndeki eğitimini yarım bırakarak tutkusunu takip eden Deniz, İstanbul Üniversitesi'nde Karşılaştırmalı Edebiyat bölümünde akademik yolculuğuna devam etti.

Genç yaşta "Güneşi Annem Sanırdım" isimli şiir kitabıyla edebiyat dünyasına giriş yapan Deniz, 2014 Elidor Miss Turkey güzellik yarışmasında ikinci olarak güzelliğiyle de göz doldurdu.

Uluslararası arenada Türkiye'yi temsil eden Deniz, modellik kariyerinin yanı sıra oyunculukta da iddialı adımlar attı.

"Tatlı Küçük Yalancılar" dizisiyle ekranlara merhaba diyen Deniz, "Güneşin Kızları" ve "Bodrum Masalı" gibi projelerle oyunculukta derin izler bıraktı.

Show TV'nin sevilen dizisi "Çukur"da Aras Bulut İynemli ile başrolü paylaşarak yıldızını daha da parlattı ve 2016 Pantene Altın Kelebek'te "Yıldızı Parlayan Ödülü"nü aldı.

BluTV'nin "Yarım Kalan Aşklar" dizisindeki başarılı performansıyla dikkatleri üzerine çeken Deniz, "Alev Alev" dizisindeki "Rüya Yıldırımlar" karakteriyle de hafızalarda yer etti.

2021'de ise La Casa de Papel işbirliğiyle Magnum reklamında boy göstererek sanat ve reklam dünyasında da adından söz ettirdi.

Dilan Çiçek Deniz, edebiyattan ekranlara uzanan geniş yelpazesiyle sanat dünyasının parlayan yıldızı olmaya devam ediyor.