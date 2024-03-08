Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü şarampole yuvarlandı. 1 kişi ağır yaralı

Antalya'nın Kumluca ilçesinde bir iş makinesinin şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen trafik kazasında şoför ve yolcu olarak bulunan 1 kişi ağır bir şekilde yaralandı.