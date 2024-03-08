Direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü şarampole yuvarlandı. 1 kişi ağır yaralı

Meydana gelen kaza; Yeni Konya-Antalya D-687 kara yolunda gerçekleşti. Aktarılan bilgilere göre, Konya istikametinden Antalya istikametine yolculuk halindeki Ahmet Aksoy’un kullandığı iş makinesi taşıyan 06 BIR 326 plakalı kamyon, Beydiğin Mahallesi'ne geldiğinde şoförün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole yuvarlandı.
Yuvarlana Kamyon ve iş makinesinin parçalara ayrılarak etrafa saçıldığı kazada yaralanan soför Ahmet Aksoy ve kamyonda yolcu olarak bulunan İbrahim Bayrak, 112 Sağlık ekiplerinin olay yerindeki müdahalesinin ardından ambulansla Serik Devlet Hastanesine ekipler tarafından sevk edildi.
Hayati tehlikelerinin bulunduğu belirlenen 2 yaralı, Serik Devlet Hastanesindeki ilk müdahalenin ardından Antalya’ya sevk edildi.