Direksiyon hakimiyetini kaybedince 4 kişi yaralandı

4 kişinin yaralandığı kaza, Karacabey ilçesi Gazi Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Caddesi üzerinde gerçekleşti. Kaza yerinden aktarılan bilgilere göre, Adem Ö.'nün sürdüğü 06 EDL 37 plakalı araç, şoförünün idaresinden çıkarak orta refüjde bulunan ağaca çarptı.

Ağaca çarpan araç ancak karşı şeride geçerek durabildi. Kaza sonrası çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Servis Hattı'na ihbar etti. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi intikal etti. Kaza sırasında, araç içinde bulunan Adem Ö., Mehmet Tayfun K., Mustafa Ahmet Y. ve Ali Ö. yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yapılan ilk müdahale sonrası yaralıları Karacabey Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Ekipler kazayla ilgili soruşturma başlattı.