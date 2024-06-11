Direksiyon kontrolünü kaybeden 17 yaşındaki genç yaşamını yitirdi

Kaza, dün gece saatlerinde Gelendost ilçesine bağlı Hacılar Köyü sınırlarında meydana geldi.

İddiaya göre, Hacılar Köyünden Isparta istikametine seyir halinde olan 17 yaşındaki Bayram Çelik'in kullandığı tescilsiz motosiklet, direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu karşı şeritten gelen ve plakası belirlenemeyen bir tıra çarptı.

Kazayı gören çevre sakinleri durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ve jandarma ekipleri, ilk müdahalenin ardından Çelik'in hayatını kaybettiğini belirledi.

Kazanın ardından Bayram Çelik'in cenazesi hastane morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.